Mit Drogen in Torremolinos festgenommener Priester war in Begleitung mehrerer junger Männer

María José Díaz Alcalá Torremolinos Donnerstag, 25. September 2025

Der Priester, der in Torremolinos mit bis zu zehn Päckchen Designerdrogen und einer Präzisionswaage verhaftet wurde, genoss seinen Urlaub an der Costa del Sol nicht allein. Er war in Begleitung von mehreren jungen Männern im Alter zwischen 24 und 38 Jahren aus verschiedenen südamerikanischen Ländern, die den Beamten bei ihrer Ankunft in der Urbanisation, in der sie wohnten, zugaben, dass der Geistliche eine große Menge an Betäubungsmitteln bei sich hatte, darunter auch MDMA.

Alles begann gegen ein Uhr nachts von Sonntag auf Montag, 22. September. Der Priester stand vor der Tür des Wohnblocks in Torremolinos, in dem er mit einem seiner Begleiter wohnte. Der Hausmeister des Wohnblocks fand sein Verhalten «verdächtig» und alarmierte die Nationalpolizei, die auch darüber informiert wurde, dass eine dritte Person, die mit ihnen zusammen war, das Gebäude betreten hatte.

Die Beamten fanden ihn im zehnten Stock am Rande der Klippe, wo er die Absicht hatte, sich von der Terrasse in die Tiefe zu stürzen. Nachdem sie ihn festgehalten und beruhigt hatten, erzählte der junge Mann den Polizisten, dass draußen ein Mann sei, der Priester sei und eine Menge Drogen bei sich habe. Einem Zeugen zufolge gerieten die beiden Männer aus nicht bekannten Gründen in der Tür der Unterkunft in einen Streit, in dessen Verlauf ein Dutzend Dosen Psychopharmaka gefunden wurden, die der Priester bei sich trug.

Nach seiner Verhaftung leitete die Nationalpolizei eine Durchsuchung der Wohnung ein, in der der Geistliche und sein Begleiter am 20. September eingetroffen waren und in der sie sich bis Dienstag, den 23. September, aufhalten wollten. Wie diese Zeitung erfahren hat, war es nicht notwendig, einen vom Gericht einen Durchsuchungsbeschluss anzufordern. Der Priester stimmte der Durchsuchung der Wohnung durch die Beamten freiwillig zu.

Im Inneren fanden die Polizeibeamten Spuren, die auf den Konsum von Drogen schließen ließen, einen Beutel mit einer Einzeldosis Drogen und zwei Männer, die ebenfalls darauf hinwiesen, dass der Priester im Besitz einer großen Menge Drogen war. Der Priester übergab den Behörden freiwillig eine Präzisionswaage, wie sie zum Wiegen von Drogen verwendet wird.

Der Priester verbrachte den Dienstagmorgen im Untersuchungsgericht Nr. 5 von Torremolinos, wo er sich gegenüber den Polizei- und Justizbeamten sehr höflich und korrekt verhielt, wie mit dem Fall vertraute Quellen berichten. Er berief sich jedoch auf sein Recht, nicht auszusagen, und der Leiter des Gerichts stimmte zu, ihn freizulassen, obwohl im Rahmen des Ermittlungsverfahrens weiter gegen ihn ermittelt wird.

Nachdem mehrere Medien über die Verhaftung des Priesters berichtet hatten, gab der Erzbischof eine Erklärung ab, in der er die Verhaftung bestätigte und «die Tatsachen, die zu dieser Verhaftung geführt haben, zutiefst bedauerte». Er drückten auch seine Abscheu über jegliches kriminelle Verhalten aus, das der Priester begangen haben könnte, und äußerte sein «volles Vertrauen in die Justiz».

Obwohl der Erzbischof der Ansicht ist, dass die Verantwortung für den Sachverhalt in der persönlichen Sphäre des Verhafteten liegt, hat er seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Polizei bekundet. In diesem Zusammenhang versicherte er, dass eine Untersuchung eingeleitet und der Verhaftete vorläufig von der Ausübung des Ministeriums und seines Amtes entbunden worden sei, obwohl der Priester bereits seit einiger Zeit nicht mehr sein Amt ausgeübt hatte.

Nach Angaben des Erzbistums wollte der Kanoniker seinen Posten an der Spitze des Instituts nicht verlängern und verließ das Vikariat vor einigen Wochen unter Berufung auf «gesundheitliche Gründe». «Er sagte, er unterziehe sich Untersuchungen, um einige Dinge auszuschließen.