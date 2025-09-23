Priester aus Toledo wird in Torremolinos auf offener Straße mit Drogen erwischt

María José Díaz Alcalá/SDA Torremolinos Dienstag, 23. September 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat in der Nacht zum Montag einen 45-jährigen Priester der Erzdiözese Toledo in Torremolinos auf offener Straße wegen eine Drogendeliktes erwischt. Der Gestliche hatte rund zehn Tütchen mit der Party-Droge Pink Cocaine oder Rosa Kokain dabei, eine Mege, die über das hinausging, was als für den persönlichen Verbrauch bestimmt angesehen werden konnte.

Bei der Durchsuchung der Ferienwohnung des Verdächtigen, der sich auf Urlaub befand, fanden die Beamten eine Präzisionswaage und ein Einzeldosis-Päckchen mit Drogen. Aus diesem Grund nahmen die Beamten ihn fest und stellten ihn dem Juzgado de Instrucción Nummer 5 von Torremolinos zur Verfügung.

In einer am heutigen Dienstag verschickten Stellungnahme hat der Erzbischof das Ereignis «zutiefst bedauert» und mitgeteilt, dass der Priester vorübergehend seiner kirchlichen Ämter enthoben sei, bis das Geicht sein Urteil gefällt habe.