Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Drogenfund

Priester aus Toledo wird in Torremolinos auf offener Straße mit Drogen erwischt

Der 45-jährige Geistliche hatte rund zehn Tütchen der Parydroge Rosa Kokain dabei

María José Díaz Alcalá/SDA

Torremolinos

Dienstag, 23. September 2025

Die Nationalpolizei hat in der Nacht zum Montag einen 45-jährigen Priester der Erzdiözese Toledo in Torremolinos auf offener Straße wegen eine Drogendeliktes erwischt. Der Gestliche hatte rund zehn Tütchen mit der Party-Droge Pink Cocaine oder Rosa Kokain dabei, eine Mege, die über das hinausging, was als für den persönlichen Verbrauch bestimmt angesehen werden konnte.

Bei der Durchsuchung der Ferienwohnung des Verdächtigen, der sich auf Urlaub befand, fanden die Beamten eine Präzisionswaage und ein Einzeldosis-Päckchen mit Drogen. Aus diesem Grund nahmen die Beamten ihn fest und stellten ihn dem Juzgado de Instrucción Nummer 5 von Torremolinos zur Verfügung.

In einer am heutigen Dienstag verschickten Stellungnahme hat der Erzbischof das Ereignis «zutiefst bedauert» und mitgeteilt, dass der Priester vorübergehend seiner kirchlichen Ämter enthoben sei, bis das Geicht sein Urteil gefällt habe.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Die durchschnittliche Rente liegt in der Provinz Málaga bei 1.375 Euro und zählt zu den niedrigsten Spaniens
  2. 2 Málaga und Rincón de la Victoria wollen die Staus auf der Schnellstraße A-7 beenden
  3. 3 Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung in Spanien dramatisch angestiegen
  4. 4 Kunstaktion mit Hunderten Nackten: Körperkunst im Olivenhain von Granada
  5. 5 Mit Eseln gegen die Flammen im spanischen Nationalpark Doñana
  6. 6 Strandgymnastik findet nach der Sommerpause wieder statt
  7. 7 Merz zögert bei Israel-Sanktionen - Sánchez dafür
  8. 8 Kreuz aus Deutschland auf der Sagrada Familia von Barcelona vor Vollendung
  9. 9 Darf Sport politisch sein?
  10. 10 Spanisch-französische Fusion soll Biohandel stärken

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Priester aus Toledo wird in Torremolinos auf offener Straße mit Drogen erwischt

Priester aus Toledo wird in Torremolinos auf offener Straße mit Drogen erwischt