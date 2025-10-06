'Clever & Smart' sind jetzt im Parque de la Batería in Torremolinos

Guillermo, der Enkel von Ibáñez, und Nuria, eine der Töchter des Karikaturisten, mit der Bürgermeisterin und den Figuren von Clever & Smart.

Torremolinos Montag, 6. Oktober 2025

Clever & Smart und weitere Figuren der von Francisco Ibáñez erschaffenen Comic-Serie sind gerade im Parque de La Batería in Torremolinos angekommen. Auf diese Weise nimmt das von der Stadt auf der Fitur 2024 angekündigte Projekt Gestalt an, eine Initiative, die von der Regionalregierung mit einem Zuschuss von 60.000 Euro der Abteilung für Tourismus unterstützt wird, was den Großteil der Investition ausmacht, die sich insgesamt auf etwa 90.000 Euro belief. Mit diesen Mitteln konnten die Figuren des großartigen Autors aus Polyesterharz und Glasfaser reproduziert werden, in Größen zwischen 1,20 und 2,50 Metern und mit lokalen Anspielungen.

„Das ist genau die Art von Hommage, die meinem Vater gefallen hätte. Er wollte hinausgehen, Kontakt zu den Kindern und Lesern haben. Auf diese Weise wird der Zugang zu seinem Werk unbegrenzt sein. Das ist eine fantastische Sache«, erklärte Nuria Ibáñez, die überzeugt ist, dass diese neue Attraktion des Parks „zunächst einmal für Heiterkeit sorgen wird«.

«Wir haben all unseren Enthusiasmus und unsere Zuneigung darauf verwendet, Ihnen durch Ihre Figuren eine herzliche Hommage zu erweisen und gleichzeitig einem der attraktivsten kulturellen und touristischen Orte der Stadt mehr Gewicht und Sichtbarkeit zu verleihen: dem Parque de La Batería», sagte die Bürgermeisterin von Torremolinos, Margarita del Cid, in ihrer Rede, die direkt an Francisco Ibáñez gerichtet war. »Das ist unser kleiner Beitrag, um den beliebtesten Autor spanischer Comics und einen derjenigen zu ehren, die am meisten für das Lesen getan haben«, versicherte sie.

Del Cid wurde auf einem Rundgang begleitet, um die neuen Bewohner des Parks kennenzulernen, darunter auch die Familie des Comiczeichners sowie Carmen Sánchez, Regionalbeauftragte für Beschäftigung, Unternehmen und Selbstständigkeit in Málaga, Stadträte der Stadtverwaltung und die Verantwortlichen des Verlags Penguin Random House, der die Rechte an den Werken von Ibáñez besitzt.

Anlässlich der Einweihung der neuen Figuren wurden Workshops von den Cartoonisten Omar Janaan und Blas Santana organisiert. Außerdem wurde eine Comic-Messe mit Beteiligung der Buchhandlungen Pérgamo und Proteo organisiert.

Eigentlich sollten die Figuren bis August 2025 in die Grünanlage integriert werden, doch die Entscheidung der Stadtverwaltung, das Verfahren «zurückzusetzen», damit die Figuren die von den Erben des Karikaturisten geforderte Qualität haben, hat die Fertigstellung um etwa einen Monat verzögert.

Schließlich wurde Moldes Kori'S vom Vergabegremium für diese Arbeit ausgewählt. Das Unternehmen zählt den Warner Park zu seinen Kunden und ist auf Filmkulissen und Requisiten wie Wappenschilder spezialisiert.