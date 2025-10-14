Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Aktueller Blick von außen auf den Vergnügungspark. García
Freizeitpark

Planungsverfahren für die Wiedereröffnung des Freizeitparks Tivoli World in Benalmádena schreiten voran

Das Unternehmen, das Eigentümer des Grundstücks ist, übergibt die technischen Unterlagen für die Umsetzung des Projekts, das die Wiederherstellung des Parks als Teil eines Komplexes mit zwei Hotels und einem Einkaufszentrum ermöglichen wird

José Carlos García

Benalmádena

Dienstag, 14. Oktober 2025

Die Immobiliengruppe Tremón hat dem Rathaus von Benalmádena «frist- und formgerecht» die technischen Unterlagen vorgelegt, die erforderlich sind, um die Aktion zur städtischen Umgestaltung im Rahmen des Allgemeinen Stadtentwicklungsplans (PGOU) einzuleiten, die die Wiedereröffnung des Vergnügungsparks Tívoli World ermöglichen wird. Dies ist nach Ansicht des Rathauses «ein notwendiger Schritt, um alle geplanten Eingriffe in dem Gebiet durchzuführen», und zwar im Rahmen des bürokratischen Prozesses, der vor einigen Monaten zwischen den Grundstückseigentümern und der Gemeindeverwaltung von Benalmadena eingeleitet wurde und der nach Aussage von Bürgermeister Juan Antonio Lara planmäßig verläuft.

«Der Weg zur Wiedereröffnung des Tivoli schreitet stetig und sicher voran, wobei alle Fristen eingehalten werden», die in der zwischen der Gemeinde Benalmádena und den Eigentümern des Parks unterzeichneten Vereinbarung festgelegt wurden, sagte der Lara.

«Wir werden nicht nur ein Symbol von Benalmádena und der Costa del Sol wiederherstellen, sondern auch unsere touristische Anziehungskraft steigern und zahlreiche Arbeitsplätze schaffen.»

Der Bürgermeister erinnerte daran, dass das Projekt für Tivoli und seine Umgebung eine Investition zwischen 100 und 200 Millionen Euro vorsieht und bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze in einem großen touristischen und kommerziellen Komplex mit zwei Hotels und einem Einkaufszentrum schaffen soll. Die zwischen der Stadtverwaltung und dem Eigentümer unterzeichnete Vereinbarung sieht vor, dass die Fläche des künftigen Vergnügungsparks größer sein wird als die des bisherigen und verpflichtet zum einen zum Fortbestand der früheren Beschäftigten und zum anderen dazu, dass kein Teil des Komplexes vor dem Vergnügungspark eröffnet werden darf.

Lara freute sich über die Wiederaufnahme des Dialogs mit der Eigentümergesellschaft. «Wir werden nicht nur ein Symbol von Benalmádena und der gesamten Costa del Sol zurückgewinnen, sondern auch die touristische Attraktivität unserer Gemeinde steigern und zahlreiche Arbeitsplätze schaffen», so der Bürgermeister.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Südostspanien
  2. 2 Spanien gelingt zusammen mit der kolumbianischen Polizei wichtiger Schlag gegen Kokain-Schmuggler
  3. 3 Neu gegründeter Club de Leones Honor aus Marbella nach der Sommerpause wieder aktiv
  4. 4 Prozessionen, Konzerte und DJs bei der Feria von Ojén
  5. 5 Vom Campo in den Kochtopf: Wie die Costa del Sol ihre kulinarischen Wurzeln wiederentdeckt
  6. 6 Auslöser für Stromausfall in ganz Spanien war «Kette von Überspannungen»
  7. 7 Spaniens First Lady Begoña Gómez droht der Prozess
  8. 8 Welche Alternativen zu ChatGPT gibt es?
  9. 9 Globale Studie: Vier von zehn Krebstodes-fällen vermeidbar
  10. 10 «Mit der Sonne bekleidet» - religiöse Ausstellung in Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Planungsverfahren für die Wiedereröffnung des Freizeitparks Tivoli World in Benalmádena schreiten voran

Planungsverfahren für die Wiedereröffnung des Freizeitparks Tivoli World in Benalmádena schreiten voran