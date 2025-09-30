Sur Deutsche

Die Autobahn A-7, die durch Torremolinos führt. SUR
Torremolinos und Benalmádena fordern neue Zufahrt für das Viertel La Leala von der Autobahn A-7 aus

Damit soll auf die städtisch Entwicklung am westlichen Rand von Torremolinos reagiert werden, wo erschwingliche Wohnungen und ein großer Park geplant sind

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Dienstag, 30. September 2025

Die geplante Bebauung des Viertels La Leala im Westen von Torremolinos an der Grenze zu Benalmádena, das auch den an Torremolinos angrenzenden Teil seiner Stadt so genannt hat, erfordert eine neue Zufahrt zur Autobahn A-7.

Dies erklärte Torremolinos' Bürgermeisterin Margarita del Cid in ihrer Rede auf der außerordentlichen Plenarsitzung am Montag. Diese Aussage ging einher mit der Ankündigung, dass die neue Verbindung von der Zentralregierung gefordert wird, mit der gleichen Bedeutung wie andere anstehende Projekte, wie z.B. die neue Polizeistation, wie La Leala, die auch mit Benalmádena geteilt wird, da sie beiden Gemeinden dient und für die ein städtisches Grundstück neben dem Fußballplatz abgetreten wurde.

Wie bei der neuen Polizeistation hält Benalmádena es für notwendig, diese Arbeiten an der A-7 durchzuführen. Aus dem Rathaus von Benalmadena heißt es dazu: «Seit Beginn der laufenden Legislaturperiode ist die Mobilität eines der Themen, die bei den verschiedenen Treffen zwischen den Verantwortlichen der beiden Gemeinden immer wieder auf dem Tisch lagen. Die Grenze zwischen Benalmadena und Torremolinos ist ein Punkt mit hoher Verkehrsdichte, weshalb das Rathaus von Benalmadena diese Initiative des Rathauses von Torremolinos mit offenen Armen begrüßt und wir uns ihr anschließen».

Die Gemeindeverwaltung von Torremolinos hat in der Gegend um La Leala und im benachbarten Stadtteil El Pinillo, einem Gebiet mit Wachstumspotenzial, Bauprojekte geplant, darunter auch einige für den Bau von Sozialwohnungen. Außerdem hat die Bürgermeisterin angekündigt, in diesem Teil der Gemeinde einen Freizeitpark für Kinder zu errichten, unter der Prämisse, dass dieser inklusiv sein wird.

