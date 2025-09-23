Illegal gebautes Hotel Vista del Rey in Benalmádena ist immer noch geöffnet

José Carlos García Benalmádena Dienstag, 23. September 2025 Teilen

Es verfügt über 61 Wohnungen, 46 Parkplätze, einen beheizten Außenpool und Gemeinschaftsbereiche. Es handelt sich um das Drei-Sterne-Aparthotel Vive Costa Azul, das unter seinem früheren Namen Vista del Rey bekannt ist. Seit April 2021 ist es Gegenstand eines Urteils des Obersten Gerichtshofs, das ein Urteil der Verwaltungskammer des Oberlandesgerichts von Andalusien (TSJA) für rechtskräftig erklärt, in dem die Stadtverwaltung zum Abriss aufgefordert wurde. Das Urteil des TSJA vom Juli 2020 bestätigte eine Zwangsvollstreckungsanordnung, die am 20. November 2017 vom Verwaltungsgericht Nr. 3 von Málaga im Anschluss an ein erstinstanzliches Urteil desselben Gerichts vom Juli 2011 erlassen worden war.

Der Bau des heutigen Vive Costa Azul wurde durch ein Dekret des damaligen Bürgermeisters Enrique Bolín im Jahr 2001 zugunsten des Unternehmens Inversiones y Promociones R.B., SL genehmigt. Die Immobilie wurde mit der Absicht gebaut, ein Timesharing zu betreiben, so dass in dem TSJA-Verfahren bis zu zehn Einzelpersonen und fünf Unternehmen, darunter eine Bank, als Interessenten beteiligt sind. Dabei handelt es sich zumindest um einige der Eigentümer des Grundstücks, auf dem Vista del Rey dank einer für illegal erklärten Baugenehmigung errichtet wurde, was die Eigentümervereinigung der Urbanisation Torremuelle, in der sich die Anlage befindet, dazu veranlasste, die Stadt anzuzeigen.

Das Gericht hat dem Stadtbaurat eine persönliche Geldstrafe von bis zu 1.200 Euro alle 20 Tage angedroht, wenn er den Abriss nicht durchführt.

In der Zwangsvollstreckung wurde der Stadtverwaltung eine Frist von drei Monaten für den Abriss eingeräumt, die subsidiäre Vollstreckung an die landesregierung für den Fall angeordnet, dass die Stadtverwaltung den Abriss nicht durchführt, und als dritte Maßnahme wurde dem Baustadtrat angedroht, dass er «alle 20 Tage, die ohne Ausführung des Abrisses vergehen«, mit Zwangsgeldern in Höhe von 300 bis 1.1.200 Euro rechnen muss . Trotz der Abmahnung und der verstrichenen Zeit läuft der Betrieb normal weiter und das Hotel bleibt im andalusischen Tourismusregister unter dem Namen Vista del Rey mit 122 Betten eingetragen.

Abriss, ja, es sei denn, es wird ein Einspruch eingelegt

Am 22. April genehmigte die Stadtverwaltung die Auftragsvergabe für die Abrissarbeiten, und Anfang Juni genehmigte sie über einen Nachtragskredit eine Haushaltsänderung, die unter anderem vorsah, 30.000 Euro für diesen Zweck bereitzustellen. Heute, so heißt es aus dem Rathaus «befindet sich das Projekt in der Auftragsvergabe». Sobald es ausgeschrieben und vergeben ist, so versichert die Stadtverwaltung, wird der Abriss erfolgen. Es wird aber gewarnt: «Im Falle eines Widerspruchs von irgendeiner Seite wird vor dem Abriss eine gerichtliche Genehmigung eingeholt, und zwar nach dem vom Gericht festgelegten Verfahren».

April 2026 ist die gesetzliche Frist für die Vollstreckung von Urteilen.

Die Stadtverwaltung nimmt damit vorweg, was sie im Falle einer Berufung gegen den Abriss tun würde, obwohl sie weiß, dass das Urteil, das den Abriss anordnet, rechtskräftig ist und dass das Zivilprozessrecht eine Frist von fünf Jahren für die Vollstreckung ab der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses vorsieht, die also im April 2026 endet.

Das Urteil des TSJA geht bereits auf diesen Weg ein, indem es die umfangreiche Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zitiert, der bereits darauf hinweist, dass «der Abriss dessen, was unter dem Schutz einer für rechtswidrig erklärten Genehmigung gebaut wurde, eine natürliche Folge der Nichtigkeit dieser Genehmigung ist», da er eine «präzise und angemessene Maßnahme zur Wiederherstellung» nicht nur der «verletzten Rechtsordnung», sondern auch der «veränderten physischen Realität» darstellt. Mit anderen Worten: «Jede Aufhebung einer Genehmigung hat den Abriss des Gebäudes zur Folge, auf das sie sich bezieht», so der Oberste Gerichtshof.