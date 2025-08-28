Brandstifter festgenommen: für sechs Waldbrände in der Provinz Málaga verantwortlich

Irene Quirante Málaga Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Die Guardia Civil hat einen Brandstifter festgenommen, der seit Juli sechs Waldbrände in verschiedenen Gemeinden der Provinz Málaga gelegt haben soll. Der letzte Brand, der ihm zugeschrieben wird, ereignete sich am Sonntag in Mijas, wo die Infoca-Truppen erneut mobilisiert werden mussten, um die Flammen zu löschen.

Die Beamten hatten ihn bereits identifiziert und begaben sich nach dem letzten Vorfall zu dem Wohnmobil, in dem er in der Stadt Málaga wohnte, um ihn festzunehmen. Der Verdächtige gab gegenüber den Beamten zu, dass er für die Brände verantwortlich war. Nach seiner Vorführung vor Gericht wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Nach Angaben der Guardia Civil legte der Mann Brände in ökologisch wertvollen Gebieten in den Gemeinden Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre und dreimal auch in Alhaurín el Grande.

Diese Brände wurden dank der schnellen Warnungen der Bevölkerung und der Sichtung durch die Umweltbeauftragten der Junta de Andalucía als «conatos» eingestuft, was bedeutet, dass die Brände noch im Entstehen waren. In allen Fällen musste die Infoca eingreifen, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern, da sich die Feuer in der Nähe von städtischen Zentren und großen Baumbeständen befanden.

Im Rahmen der Operation «Moonwalker» nahm die Guardia Civil Ermittlungen auf, um den Täter zu finden. Dabei stellten sie fest, dass der Täter immer nach dem gleichen Muster vorging: Er legte die Brände bei Tageslicht und an schwer zugänglichen Orten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der Verdächtige in dem Gebiet aufgehalten hatte, in dem all diese Brände stattgefunden hatten.

Die Aktion wurde von Mitarbeitern des Naturschutzdienstes (SEPRONA) der Guardia Civil in Málaga in Zusammenarbeit mit der Brigade zur Untersuchung von Waldbränden der Umweltbehörde der Junta de Andalucia durchgeführt.