Wissenschaftler warnen: Das Meer vor Málaga wird zunehmend wärmer und zieht exotische Arten an

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

Wer die Karibik oder den Indischen Ozean kennt, weiß, wie sich die Costa del Sol aufgrund der hohen Temperaturen verändern kann. Das Meer gleicht zunehmend einer warmen Brühe, mit einer völlig anderen Unterwasserwelt als bisher. Die Badegäste an den Stränden von Málaga und anderswo erleben es bereits: Das Meerwasser wird jeden Sommer wärmer, und zwar früher als sonst. Eine wissenschaftliche Studie des Ozeanographischen Zentrums von Málaga (Spanisches Institut für Ozeanographie) ist nun bei der Untersuchung der Folgen dieses Phänomens einen Schritt weiter gegangen.

Die Forschungsarbeit trägt den Titel «Die Tropisierung des Mittelmeers, sichtbar am Wandel der Fischvielfalt: Eine Fallanalyse in spanischen Gewässern» und wurde von Davinia Torreblanca und José Carlos Báez durchgeführt. Sie untersucht die Ankunft neuer Arten im Alborán-Meer (der westliche Teil des Mittelmeers), die hier inzwischen ebenso häufig vorkommen wie in ihren ursprünglichen Lebensräumen.

Die Studie beginnt mit einer Analyse der Temperaturen, die für die Entwicklung der in diesem Teil des Mittelmeers heimischen Arten vorteilhaft sind. Anschließend wurde untersucht, bei welchen Temperaturen sich die neu zugewanderten invasiven und vagabundierenden Arten wohlfühlen. «Wir haben festgestellt, dass die Temperatur im Alborán-Meer sehr stark angestiegen ist, sodass die für diese neue Ichthyofauna (die an einem bestimmten Ort vorkommenden Fischarten) günstige Temperatur um bis zu sechs Grad höher ist als normal in unserem Meer», warnt José Carlos Báez.

Neue Tierwelt

«Im Alborán-Meer siedeln sich zunehmend Arten aus wärmeren Gewässern an. Daher findet ein Prozess der Tropikalisierung statt, da die neuen Arten tropischen Ursprungs sind«, bekräftigt er. Zu allem Überfluss verläuft dieser Prozess im Alborán-Meer schneller als an der östlichen Mittelmeerküste Spaniens.

Zunächst stellten die Forscher die Hypothese auf, dass dies mit der Verbindung zum Atlantik zusammenhängt, da die Straße von Gibraltar in der Nähe liegt. Diese Möglichkeit steht jedoch im Widerspruch zu der Tatsache, dass eine der potenziell gefährlichsten Arten, die aufgetaucht sind, wie der Rotfeuerfisch, der bereits in Cabo de Gata entdeckt wurde, nicht über Cádiz gekommen ist. «Wir glauben, dass er über den Suezkanal auf der anderen Seite des Mittelmeers eingeschleppt wurde, und dennoch ist er hier aufgetaucht. Die Schlussfolgerung ist, dass sich das Meer Alborán schneller erwärmt und 'tropisiert' als der Rest des Mittelmeers.»

Der Meeresbiologe warnt, dass, obwohl bisher nur ein Exemplar dokumentiert wurde, die Gefahr besteht, dass sich die Art etablieren und das Ökosystem bedrohen könnte, da es sich um einen gefräßigen Räuber handelt, dessen Stacheln giftig sind. Dies ist jedoch bei weitem nicht die einzige fremde Art, die hier angekommen ist. Auch ein Walhai ist bei Ceuta aufgetaucht, was nach Ansicht des Wissenschaftlers der auffälligste Fall ist, da es sich um eine Art handelt, die in tropischen Gewässern auf der ganzen Welt vorkommt und sehr weite Strecken zurücklegt. In der Straße von Gibraltar wurden Exemplare von Zackenbarschen tropischen Ursprungs beobachtet, die kleine farbige Punkte haben. «Dies ist eine neue Art, aber auch der traditionelle Kanarische Zackenbarsch ist hier jetzt regelmäßig anzutreffen, nachdem er früher in unseren Gewässern nur gelegentlich vorkam.»

Hinzu kommt das Problem der Einschleppung neuer Quallenarten, die noch schädlicher sind, und natürlich der große Schwemme der asiatischen Algen (Rugulopteryx okamurae), die ebenfalls tropischen Ursprungs sind und an den Stränden mehrerer Gemeinden der westlichen Costa del Sol ihr Unwesen treiben.

Veränderungen im Ökosystem

Die Auswirkungen auf das Ökosystem betreffen auch direkt die Bevölkerung. „Das Ökosystem im Alborán-Meer wird nachhaltig beeinträchtigt, und das betrifft den wichtigsten Wirtschaftsfaktor der Costa del Sol. Es geht nicht mehr nur darum, dass sich das Wasser erwärmt, sondern die Veränderung ist tiefgreifender, schwerwiegender und besorgniserregender. Und diese Veränderung betrifft die Einwohner von Málaga in jeder Hinsicht«, warnt Báez.

Die direkten Auswirkungen betreffen etwa die lokale Fischerei, wenn die Netze der Fischer von den asiatischen Algen beschädigt werden. Sie verändern auch die Qualität des Fischfangs, denn die invasiven Arten verdrängen die herkömmlichen Fischarten. Außerdem verändert sich die Wasserqualität, die sich durch Verschmutzungen tendenziell verschlechtert. Und auch in den Häfen kann die Ansammlung invasiver Algen den Seeverkehr behindern, wie es in anderen Teilen der Welt bereits der Fall ist.