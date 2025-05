Küsteneisenbahn zwischen Nerja und Algeciras rückt näher

Ignacio Lillo Málaga Freitag, 16. Mai 2025 Compartir

Der von den Regierungstechnikern aufgestellte Zeitplan für den Küstenzug zwischen Nerja und Algeciras wird weiterhin peinlich genau eingehalten: Der jüngste Meilenstein, der soeben erreicht wurde, ist die Vergabe der erwarteten Machbarkeitsstudie für den Eisenbahnkorridor der Costa del Sol. Das vorläufige Konsortium, bestehend aus den Beratungsfirmen WSP Spain-Apia und Multicriteri-MCRIT, wird mit der Ausarbeitung des Dokuments beauftragt, das 991.911 Euro (einschließlich Mehrwertsteuer) kosten wird. Es gab also keine Überraschungen, und der Gewinner war dasselbe Unternehmen, das der Vergabeausschuss im März letzten Jahres vorgeschlagen hatte, nachdem die Frist für Beschwerden abgelaufen war.

Ab Juni beginnt daher der Countdown für die Beratungsfirmen zur Erstellung des Dokuments, das im November nächsten Jahres abgeschlossen sein wird. Doch schon lange vorher werden, wie der Minister schon vor Monaten ankündigte, einige der wichtigsten Eckpunkte bekannt sein, wie z. B. die Streckenalternativen, die als «technisch machbar» gelten.

«Der Vertrag wird es ermöglichen, weitreichende Lösungen zur Verbesserung der Mobilität und der Eisenbahnverbindungen zwischen den Gemeinden an der Costa del Sol zu analysieren, mit der Verstärkung der lokalen Linie C1 Málaga-Fuengirola und ihrer möglichen Verlängerung nach Westen, nach Algeciras, über Marbella und Estepona, sowie nach Osten, nach Nerja», bestätigte das Ministerium auf Anfrage dieser Zeitung.

Es handelt sich um eine konventionelle, elektrifizierte und auf einem Teil der Strecke zweigleisige Bahnstrecke, an der in den letzten Jahrzehnten Verbesserungen und Investitionen vorgenommen wurden, «die aber immer noch gewisse Einschränkungen aufweist und die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung nicht zufriedenstellend abdeckt, so dass es notwendig ist, Möglichkeiten zur Verbesserung des Angebots zu prüfen, wie z. B. die Verstärkung der bestehenden Infrastruktur oder den Bau eines neuen Korridors», heißt es dort.