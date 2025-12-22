Der Glückszug macht Halt in Málaga: acht Millionen Euro... und das nicht nur für Reisende

Chus Heredia Montag, 22. Dezember 2025 Teilen

Die 25412 war der vierte von acht fünften Hauptpreisen (60.000 Euro für ein ganzes Los), die bei der Weihnachtslotterie gewonnen wurden. Man könnte meinen, dass der Glückszug Käufern aus ganz Spanien zugute kam, wenn man bedenkt, dass sich die Lotterieverwaltung im Einkaufszentrum Vialia, am Bahnhof María Zambrano, befindet. Ja und nein, so der Lotterieverkäufer José Manuel Cuberos. «Letztes Jahr haben wir auch einen fünften Preis gewonnen, aber es war nur ein einziges Zehntellos, aber dieses Jahr waren es 137 Sets. Es ist auch in Málaga sehr gut verteilt worden, denn ich habe viele Abonnenten dieser Zahl von hier. Diese Nummer gibt es hier in der Annahmestelle schon seit etwa 40 Jahren», sagte er.

Insgesamt hat der 'Tren de la Suerte' mit diesem Preis 8,2 Millionen Euro ausgeschüttet. Neben dem üblichen Trubel eines Bahnhofs, durch den dieses Jahr zur Weihnachtszeit 100 Hochgeschwindigkeitszüge fahren werden, und den Hunderten von Menschen, die in dieser Zeit einkaufen, herrschte auch ein reges Kommen und Gehen von Journalisten und Schaulustigen rund um die Lottoannahmestelle, die zwar klein ist, aber direkt am Eingang zur Bahnhofshalle liegt.

Vergrößern Lotterieverkäufer José Antonio Cuberos mit María Victoria (r.), eine der Gewinnerinnen. Migue Fernéndez

Die Freude des Lottogewinners war offensichtlich: «Als ich die Nachricht hörte, war ich sehr glücklich. Sie müssen bedenken, dass wir davon leben, dass wir Geld verteilen. Wir haben nicht nur ein Geschäft, mit dem wir unsere Rechnungen bezahlen können, sondern unser oberstes Ziel ist es, Preise zu verteilen, das ist unser größtes Ziel.« Ein einziger Kunde, ein Geschäftsmann, gewann 120.000 Euro. Cuberos rief ihn nach halb zwei Uhr nachmittags an. Der glückliche Gewinner wusste es bis zum Anruf nicht.

Den ganzen Vormittag über haben sie nicht aufgehört, am El Tren de la Suerte (Glückszug) Halt zu machen. Die erste, die erschien, Pilar Hidalgo, in Begleitung ihrer Tochter Marta, war überglücklich: «Es ist das erste Mal, dass ich gewonnen habe. Ich hatte ein Zehntellos. Ich hatte 60 Euro für die Lotterie ausgegeben, ich habe nach verschiedenen Endungen gesucht und gewonnen».

Vergrößern Bartolomé von den kanarischen Inseln und Pilar aus Málaga und Anwohnerin aus der Bahnhofsgegend, beglückwunschen einander zum Gewinn. Migue Fernández

«Es ist nicht viel, aber ich werde ein schönes Weihnachtsfest mit meinen beiden Kindern und meiner Enkelin verbringen. Sicherlich werden die Heiligen Drei Könige gut zu ihr sein. Ich bin sehr glücklich, sehr glücklich, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, es ist gut», sagte sie. Und sie ließ es sich nicht nehmen, wie ein kleines Mädchen aus San Ildefonso und gemeinsam mit ihrer Tochter und dem Lottoverkäufer die Zahl (25412) mit dem Gewinn von 60.000 Euro zu singen.

Die Weihnachtspreise sind eine Ode an das Alltägliche. Und das Entkorken der Flasche Cava und ein paar Weihnachtslieder durften nicht fehlen.

«Ich bin begeistert. Ich kam gerade vorbei und sah, dass ich gewonnen hatte. Ich habe das Los gestern Abend gekauft. Ich hatte eine Intuition, dass ich etwas gewinnen würde. Und so ist es dann auch gekommen. Ich bin heute glücklich. Ich war eine Woche lang im Urlaub. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür ich das Geld ausgeben werde», sagte Bartolomé, der von seiner Tochter begleitet wurde, mit einem starken Akzent von den kanarischen Inseln.