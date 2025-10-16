Der Regen bricht in Málaga ein: weitere Schauer und Gewitter erwartet

Almudena Nogués Málaga Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Mitte Oktober wird in Andalusien möglicher Regen einsetzen, der bereits in Málaga aufgetreten ist - auch in der Provinzhauptstadt, wo ein kleiner Schauer am frühen Donnerstag viele überrascht hat. Die Staatliche Meteorologische Agentur (Aemet) prognostiziert, dass sich heute der Einfluss einer kalten Masse in der Höhe über dem Osten der Halbinsel und den Balearen fortsetzen wird, die sich nach Süden ausbreitet und die Instabilität verstärkt. Daher wird ein bewölkter Himmel erwartet. Die Vorhersage deutet darauf hin, dass sich im Laufe des Tages im Inneren der Halbinsel Wolken bilden werden, «mit Schauern, die im Inneren der südlichen Hälfte und vor allem im östlichen Drittel der Halbinsel von Gewittern begleitet sein werden», so die staatliche Behörde.

Andalusien wird von diesem Szenario nicht verschont bleiben. Aemet erwartet heute in der Region «bewölkten Himmel, wobei gelegentliche Schauer nicht auszuschließen sind, eher an der Mittelmeerküste und in den Bergen am Nachmittag, wo sie gelegentlich von Gewittern begleitet sein können. Im Moment deutet alles auf die Möglichkeit von vereinzelten Schauern in geringem Umfang hin, die von Gewittern begleitet sein können. Die größte Wahrscheinlichkeit besteht laut Vorhersage der staatlichen Wetterbehörde am Donnerstag bis 18 Uhr im Landesinneren der Region (insbesondere in Granada, Almeria, Malaga und Huelva).

In Málaga ist die Regenwahrscheinlichkeit im Guadalhorce-Tal am größten (mit Prozentsätzen zwischen 80 und 90 % in Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Coín, Cártama und Pizarra). Am Nachmittag kann es in der Region um die Provinzhauptstadt gelegentlich zu Schauern kommen. Aemet schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass man am Donnerstag die Regenschirme aufspannen muss, auf 50 %. Heute Morgen gab es bereits Schauer in Málaga, Torrox, Algarrobo, Vélez Málaga, Frigiliana und Nerja, mit einer Niederschlagssumme von 6 Litern in einigen Orten.