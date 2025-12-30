Der Regen kommt zum Jahresbeginn wieder nach Málaga: Wetterinstitut sagt ein weiteres Wochenende mit Regenschauern voraus

Almudena Nogués Málaga Dienstag, 30. Dezember 2025 Teilen

Málaga hat sich von dem letzten Sturmtief, das die Provinz in Alarmbereitschaft versetzt hat, noch nicht erholt und bereitet sich bereits darauf vor, die Regenschirme wieder zu öffnen. Der Ruhepause wird nur ein paar Tage dauern. Das Instituto Português do Mar e da Atmosfera hat eine neue Sturmböe auf den Namen Francis getauft, die Spanien einen starken Sturm mit Wind, Wellen, Starkregen und Schnee bringen soll. Auch Málaga wird von diesem Szenario der Instabilität nicht verschont bleiben. Die staatliche Wetteragentur Aemet sagt für Andalusien von Freitag bis Sonntag ausgedehnte Regenfälle und unterdurchschnittliche Temperaturen voraus, mit Höchsttemperaturen von 16 Grad Celsius und Tiefsttemperaturen von 10 Grad Celsius ab Samstag.

In der Provinz wird Tief Francis vor allem zwischen Samstag und Sonntag seine Spuren hinterlassen. Allerdings könnte der Neujahrstag mancherorts bereits erste Niederschläge hinterlassen. «In der Silvesternacht, mit der Änderung des Windes auf Ost und kalte Luft in der Höhe, können einige sporadische Schauer an der Westküste von Málaga und in der Nähe des Landesinneren fallen», sagt José Luis Escudero in seinem Blog 'Tormentas y rayos' . Aemet setzt die Regenwahrscheinlichkeit für die Provinzhauptstadt bis zum Mittag des 1. Januar auf 85 % fest. Von diesem Zeitpunkt an sinkt die Wahrscheinlichkeit auf 25 %.

Für den 2. Januar ist eine Pause angesagt. Die staatliche Agentur sagt für diesen Tag in Málaga vorerst keinen Regen voraus, aber der Tag wird von bewölktem Himmel und Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad Celsius geprägt sein. Ab Samstag wird der Regen jedoch anhaltender sein. «Das Wochenende wird die Region weiterhin mit Regenfällen in den meisten Teilen beeinflussen», sagt der Delegierte von Aemet. Laut ihrer Website ist die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen sehr hoch, sie liegt bei 95 %.

Was ist mit den Dreikönigsumzügen?

Wird sich Francis auf den Nachmittag der Dreikönigsumzüge auswirken? Aemet klärt auf, was am 5. Januar in Andalusien zu erwarten ist: «Am Montag nächster Woche, dem Tag der Umzüge der Heiligen Drei Könige, werden sich in den westlichen Regionen wahrscheinlich Auflockerungen einstellen, aber in den östlichen Regionen besteht in der zweiten Tageshälfte immer noch die Möglichkeit von Regen», sagt Del Pino.

Im Fall von Málaga hat Aemet die Möglichkeit von Regenschauern noch nicht präzisiert. Der lokale Wetterexperte José Luis Escudero hat jedoch bereits seine Vorhersagen gemacht: «Es sind noch viele Tage bis zu den Umzügen, aber alles deutet darauf hin, dass die Heiligen Drei Könige nicht vom Regen betroffen sein werden. Allerdings müssen wir uns warm anziehen, vor allem am 6. Januar», warnt er.