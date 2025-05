Der Sommer hält diese Woche Einzug in Málaga: bereits 30 Grad Celsius und mehr

Blick auf den Strand La Misericordia in der Provinzhauptstadt am vergangenen Sonntag.

Obwohl der Frühling offiziell noch vier Wochen andauert (bis zum 21. Juni), gibt es diese Woche schon sommerliche Temperaturen. Nach Angaben des meteorologischen Zentrums des staatlichen Wetteramts Aemet in Málaga wird die Temperatur in der Provinz ab dem heutigen Montag im Allgemeinen um die 30 Grad Celsius erreichen. Allerdings wird es je nach Tag und Region große Unterschiede geben.

In der Provinzhauptstadt wird die Temperatur während bis zu 30 Grad erreichen, obwohl am Wochenende eine mögliche erste Episode des Sommerterrals das Quecksilber auf 35 Grad ansteigen lassen kann. Im Landesinneren werden bereits jetzt sehr hohe Werte für diese Jahreszeit gemessen, von 32 bis 33 Grad in Antequera während der Woche, wo für für den kommenden Sonntag sogar 38 Grad prognostiziert werden.

«Es wird eine ziemlich warme Woche auf der gesamten Halbinsel werden, mit viel Stabilität, und die Temperaturen werden deutlich über den normalen Werten liegen», sagt der Direktor des meteorologischen Zentrums von Aemet, Jesús Riesco. Um zu veranschaulichen, das praktisch schon Sommer ist, weist der Meteorologe darauf hin, dass die durchschnittliche Höchsttemperatur im Mai 24,8 Grad beträgt, während sie im Juni auf 28,5 Grad ansteigt. In dieser Woche werden am Flughafen von Málaga mehr als 30 Grad erreicht, das sind fünf Grad mehr als in einem durchschnittlichen Mai 1,5 Grad mehr als in einem durchschnittlichen Juni.