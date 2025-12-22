Unwetter bedeckte El Torcal mit einer Schneedecke und hinterließ am Sonntag mehr als 20 Liter Niederschlag in der Provinz Málaga

Ester Requena El Torcal Montag, 22. Dezember 2025 Teilen

Es war ein regnerischer Sonntag in der Provinz Málaga, wo sich die Vorhersage der staatlichen Wetteragentur Aemet bewahrheitet hatte, die eine hundertprozentige Regenwahrscheinlichkeit für den gesamten Vormittag und bis 16 Uhr angekündigt hatte. Tatsächlich hatte Aemet für die Axarquía bis 14 Uhr die gelbe Warnstufe ausgerufen, da innerhalb einer Stunde bis zu 12 Liter Niederschlag gefallen sind. Am vergangenen Sonntag wurden in Cañete la Real in den letzten 12 Stunden 22,4 Liter registriert, ebenso wie im Gebiet des Flusses Guadalhorce in Bobadilla, während am Fluss Genal in Jubrique 20,5 Liter gemessen wurden.

Und obwohl es keine nennenswerten Zwischenfälle gab, kam es an einigen Stellen zu Wasseransammlungen, wie beispielsweise auf den Küstenstraßen, und sogar zu punktuellen Überschwemmungen, wie auf der Strandpromenade von Fuengirola, wo laut José Carlos García zwei kleine Bäche auf der Strandpromenade Rey de España im Stadtteil Torreblanca del Sol bei jedem Regen Probleme verursachen. Außerdem hat das Unwetter den Strand von Santa Amalia mit Sandverlust beeinträchtigt, obwohl dies noch von der Stadtverwaltung untersucht werden muss.

Am Sonntag machte sich die Veränderung vor allem auf den Thermometern bemerkbar. Der Temperaturrückgang, den Andalusien seit Samstag erlebt, hat Aemet zu der Warnung veranlasst, dass die Schneedecke bis zum Einbruch der Dunkelheit auf 900-1000 Meter sinken dürfte.

Auch hier haben sich die Schneevorhersagen für tiefere Lagen bewahrheitet, und El Torcal war erneut von einer Schneedecke bedeckt, die laut Angaben auf dem Instagram-Profil des Naturdenkmals gegen Mittag zu fallen begann und nach wenigen Stunden die Landschaft mit Schneeflocken bedeckte.

Darüber hinaus werden die Temperaturen weiter sinken. Granada wird voraussichtlich mit 4 Grad die niedrigste Temperatur erreichen (die Höchsttemperatur wird bei 11 Grad liegen). In den übrigen Provinzen werden die Tiefstwerte zwischen 6 Grad in Córdoba und 11 Grad in Cádiz liegen. Gerade in Cádiz, zusammen mit Huelva und Málaga, werden die Thermometer bis zu 16 Grad erreichen.

Gelbe Warnung

Hinzu kommt, dass Aemet die gelbe Warnstufe wegen Schneefalls im Becken von Genil, Guadix und Baza aktiviert hat, wo innerhalb von 24 Stunden eine Schneehöhe von 2 bis 4 Zentimetern über 1200 Metern erwartet wurde, wobei die Schneefallgrenze am Ende des Tages auf 900-1000 Meter sank.