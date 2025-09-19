Die durchschnittliche Rente liegt in der Provinz Málaga bei 1.375 Euro und zählt zu den niedrigsten Spaniens

CRISTINA VALLEJO MÁLAGA. Freitag, 19. September 2025 Teilen

Laut Daten von August, die jetzt vom Ministerium für Inklusion, soziale Sicherheit und Migration veröffentlicht wurden, liegt die Durchschnittsrente in der Provinz Málaga bei 1.376,28 Euro. Damit belegt die Provinz den 31. Platz im nationalen Ranking – große Sprünge sind damit für viele der über 180.700 Rentner entlang der Costa del Sol nicht möglich.

Am üppigsten fällt die monatliche Zahlung für die Rentner im Baskenland aus, deren Senioren in den Provinzen Vizcaya und Álava im Schnitt über 1.800 Euro monatlich verfügen, in der Provinz Guipuzcoa sind es immerhin noch 1.781 Euro. Auch im ebenfalls nordspanischen Asturien und in der autonomen Region Madrid liegt die Rente mit 1.700 Euro weit über dem andalusischen Mittel. Es folgen Valladolid und Zaragoza mit über 1.600 Euro, Burgos mit knapp 1.600 und Barcelona mit 1.583 Euro.

In Andalusien gibt es die höchste Durchschnittsrente in Cádiz mit 1.550 Euro im Monat, gefolgt von Sevilla (1.421 Euro) und Huelva (1.400 Euro).

26 Prozent unter der höchsten Rente

Mit 1.376 Euro pro Monat muss ein Rentner in Málaga mit 26 Prozent weniger Geld auskommen als in Vizcaya, der Provinz mit dem höchsten Renteneinkommen. Die durchschnittliche Rente in Málaga liegt auch 8,7 Prozent unter dem landesweiten Durchschnitt, der mit den August-Zahlungen etwas über 1.500 Euro betrug. Damit sind Rentner in Málaga aber immer noch besser dran als Senioren in den anderen drei andalusischen Provinzen Almería (1.239 Euro), Jaén (1.252 Euro) und Córdoba (1.262 Euro). Die niedrigsten Bezüge gibt es für Rentner in den zwei galicischen Provinzen Ourense und Lugo, wo mit monatlich 1.082 beziehungsweise 1.172 Euro ausgekommen werden muss. Aus diesem Blickwinkel ist die Rente in Málaga dann schon wieder 27 Prozent höher.

Das Rentenniveau in Málaga ist auch Spiegelbild der Gehaltslage in der Provinz, die vor wenigen Wochen von der Finanzagentur veröffentlicht wurde: Demnach verdient man in Málaga im Schnitt 20.648 Euro jährlich, was Platz 32 im Provinzranking entspricht. Tatsächlich aber rutscht die Provinz noch weiter nach unten, denn in dieser Statistik ist das einkommensstarke Baskenland außen vor, das eine eigene Finanzbehörde hat.

Höhere Verdienste in der Industrie

Die Höhe der Renten steht auch in direktem Zusammenhang mit dem Anteil der aktiven Bevölkerung in der Industriebranche. Laut Daten des Statistikinstituts INE stellt die Industrie in Málaga nur 5,3 Prozent der Arbeitsplätze gegenüber 20 Prozent in nördlicheren Provinzen wie La Rioja, Álava, Navarra, Burgos oder Guipúzcoa sowie im ostspanischen Castellón. Bei den Beschäftigungszahlen im Dienstleistungssektor hingegen liegt Málaga spanienweit auf Platz fünf. Fast 79 Prozent der aktiven Bevölkerung ist in dieser Branche tätig, während der Anteil national bei 72,3 Prozent liegt.

Andere Renten

Neben der Altersrente gibt es noch andere Arten von Rente innerhalb der Sozialversicherung. Darunter die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, die Witwenrente, die Waisenrente und die Familienrente. Berücksichtigt man alle Rententypen gibt es derzeit in Málaga 295.000 Empfänger, deren durchschnittliche Rente bei 1.195,30 Euro liegt. Damit siedelt sich die Costa del Sol erneut auf Platz 30 an. Und erneut gibt es die höchsten Renten im Norden Spaniens, in Álava und Vizcaya mit je über 1.600 Euro im Schnitt. Die geringsten Renten entfallen auf Ourense (Galicien), wo Senioren mit weniger als 1.000 Euro zurechtkommen müssen. Spanienweit liegt der Rentendurchschnitt unter Berücksichtigung aller Rentenarten bei 1.312,95 Euro.

Die Erwerbsunfähigkeitrente beläuft sich in Málaga im Schnitt auf 1.186,27 Euro monatlich (1.209 Euro im nationalen Durchschnitt), die Witwenrente auf 863,79 Euro (936), die Waisenrente auf 480,65 Euro (526) und die Familienrente auf 733,40 Euro (782,50).