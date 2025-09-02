Dies sind die zwanzig Gründe für die meisten Bußgelder im Straßenverkehr in der Provinz Málaga

Die Benutzung eines Mobiltelefons war im vergangenen Jahr in Málaga der Grund für fast 5.000 Bußgelder.

Die von der spanischen Verkehrsbehörde DGT in der Provinz Málaga im vergangenen Jahr verhängten Bußgelder beliefen sich auf 331.520, wie aus einem Bericht der Autofahrervereinigung Automovilistas Europeos Asociados (AEA) hervorgeht. Das sind 3,7 % weniger als im Jahr 2023, als etwas mehr als 344.100 Bußgelder erlassen wurden. In Spanien insgesamt stiegen die Geldstrafen um 5,14 % auf mehr als 5,4 Millionen.

Laut der Studie ist die Hauptursache für die in der Provinz Málaga registrierten Bußgelder die Geschwindigkeitsübertretung, die von fest installierten Radarkameras erfasst wird: Sie machen nicht weniger als 221.209 Bußgelder aus, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 % gesunken sind. An zweiter Stelle stehen die von mobilen Radargeräten erfassten Geschwindigkeitsübertretungen mit fast 32.000 Bußgeldern, die im Vergleich zu 2023 um mehr als 70 % gestiegen sind.

Der dritte Grund für Sanktionen ist das Fahren ohne TÜV-Plakette oder das Führen eines Fahrzeugs nit abgelaufener Plakette: dies war der Grund für 27.433 Sanktionen (ein Rückgang um 5,5 % im Vergleich zum Vorjahr).

Kein Führerschein und keine Versicherung

Im vergangenen Jahr wurden in der Provinz 7.472 Bußgelder wegen fehlenden oder ungültigen Führerscheins oder einer ungültigen Fahrerlaubnis verhängt, praktisch genauso viele wie im Jahr zuvor. Hinzu kommen mehr als 1.200 Bußgelder für Fahren ohne Fahrzeugschein. Hinzu kommen 569 Bußgelder wegen des Fahrens mit einem ausländischen und in Spanien nicht gültigen Führerschein. Mehr als 5.000 Bußgelder wurden wegen Fahrens ohne Versicherungnachweis verhängt, was einem Anstieg von fast 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hinzu kommen weitere 3 500 Bußgelder wegen Fahrens ohne das Fahrzeug versichert zu haben, was einem Anstieg von mehr als 17 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Benutzung eines Mobiltelefons am Steuer war 2024 der Grund für rund 5.000 Bußgelder (ein leichter Rückgang um fast 2,4 % im Vergleich zu 2023). Für die Benutzung von Radardetektoren wurden in Málaga insgesamt 22 Bußgelder verhängt; das sind zwar wenige, aber fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Die Zahl der Bußgelder wegen Nichtanlegens der Sicherheitsgurte lag im vergangenen Jahr bei über 4.000, was einem Anstieg von 12,25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ähnlich hoch ist die Zahl der Bußgelder wegen Nichtfeststellens des Fahrers, d.h. wenn der Fahrzeughalter nicht mitteilt, wer einen Verkehrsverstoß begangen hat: Dies geschah im vergangenen Jahr in fast 3.700 Fällen.

Positive Alkohol- und Drogentests

Ein weiterer wichtiger Grund für die Verhängung von Bußgeldern im Straßenverkehr ist das Fahren mit einem positiven Alkoholwert: Im vergangenen Jahr wurden in der Provinz 3.113 Bußgelder verhängt, das sind allerdings 7,5 % weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Bußgelder für die Verweigerung von Alkohol- und Drogentests stieg dagegen um 65 % auf insgesamt 46 im vergangenen Jahr. Auch die Bußgelder für Drogendelikte stiegen in Málaga um rund 60 % auf fast 2.000 im Jahr 2024.

Darüber hinaus ist es sehr auffällig, dass die Zahl der Bußgelder für das Tuning eines Fahrzeugs, das gegen die Vorschriften verstößt, im letzten Jahr in der Provinz mehr als 2.200 betrug.

Unvorschriftsmäßiges Verhalten war der Grund für 875 Bußgelder im vergangenen Jahr; fahrlässiges Fahren, 729; Überfahren von Stopp- oder Vorfahrtsschildern, 700; regelwidriges Halten oder Parken, 644; Benutzung von Kopfhörern, 627; aggressives Überholen oder Probleme mit der Beleuchtung, mit mehr als 500 Bußgeldern; und mit mehr als 400 rücksichtsloses Fahren oder Fahren in die falsche Richtung, Ungehorsam gegenüber Befehlen oder Signalen von Verkehrsbeamten.