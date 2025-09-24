Erste Regenfälle des Herbstes treffen in der Provinz Málaga ein

Rossel Aparicio Málaga Mittwoch, 24. September 2025 Teilen

Die ersten Regenfälle des Herbstes sind bereits in Málaga angekommen. Tatsächlich haben viele Bürger bereits in den frühen Morgenstunden die ersten Tropfen zu spüren bekommen. Nach der Vorhersage der staatlichen meteorologischen Agentur (Aemet) für den heutigen Tag wird in Málaga «in der ersten Tageshälfte» mit stark bewölktem Himmel und gelegentlichen Schauern gerechnet. Für den Nachmittag werden Intervalle mit hohen Wolken vorhergesagt.

Auch der Meteorologe José Luis Escudero hat Regen in dieser Woche in seinem Blog 'Tormentas y rayos' angekündigt : «Es gibt eine Wahrscheinlichkeit von einigen schwachen und gelegentlichen Regenfällen aufgrund der Ostwinde und ein wenig kalte Luft in der Höhe.»

Laut Meteorologievorhersage liegt die Wahrscheinlichkeit in der Stadt Malaga - wo der Regen bereits in einigen Gebieten aufgetreten ist - bei 70% bis 14 Uhr. Die gleiche Möglichkeit wird für Torremolinos angegeben, während in Fuengirola, Marbella und Estepona der Prozentsatz auf 80-85% ansteigt. Im Osten wird der Himmel bedeckt sein, aber die Regenwahrscheinlichkeit liegt in Vélez bis 14 Uhr bei 15 %, während in Nerja der Himmel ebenfalls bedeckt sein soll.

Im Landesinneren der Provinz Málaga erreicht die Wahrscheinlichkeit 95%, in Álora auch bis 14 Uhr. In Ronda steigt die Vorhersage auf 85 %, während in Antequera hohe Wolken ohne Regen erwartet werden.

Vergrößern Nasser Boden in Málaga, früher Mittwochmorgen. E. Rquena

Steigende Mindesttemperaturen

Was die Temperaturen betrifft, so sagt Amet einen Anstieg der Mindesttemperaturen und einen Rückgang der Höchsttemperaturen voraus. In Vélez-Málaga werden Höchsttemperaturen von 27 Grad und Tiefsttemperaturen von 18 Grad erwartet. In Antequera liegen die Höchstwerte bei 25 Grad und die Tiefstwerte bei 14 Grad. In Málaga-Stadt und Ronda wird das Quecksilber 24 Grad erreichen, während die Tiefstwerte bei 18 bzw. 15 Grad liegen werden, und in Marbella wird das Thermometer maximal 22 Grad und minimal 20 Grad erreichen. Schließlich erwartet die Meteorologie auch leichte bis mäßige Winde aus Südost, die am Nachmittag abflauen.

Die Wettervorhersage für Andalusien sieht «in der ersten Tageshälfte niedrige Wolken an der Mittelmeerküste, begleitet von leichten Regenfällen an der Küste und in den Bergen» voraus. Die Vorhersage hebt auch hervor, dass «die Mindesttemperaturen in der östlichen Hälfte der Gemeinschaft leicht sinken oder unverändert bleiben und im Rest ansteigen, wobei dies in der Provinz Cádiz ausgeprägter ist; die Höchsttemperaturen sinken im westlichen Teil der Mittelmeerküste, während sie sich im Rest kaum ändern.

Auf der Halbinsel wird für Mittwoch in den frühen Morgenstunden an den Küsten von Barcelona und Girona mit Schauern und örtlich starken Gewittern gerechnet. Im Norden der Balearen sind am frühen Morgen und am Ende des Tages an den nördlichen Küsten Kataloniens örtlich starke Regenfälle zu erwarten.