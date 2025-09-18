Sur Deutsche

Bürgermeister García Urbano mit Botschafter Ellis. RATHAUS ESTEPONA
Britischer Botschafter Alex Ellis zu Besuch in Estepona

Esteponas Bürgermeister José María García Urbano hat am Montag im Rathaus den Botschafter des Vereinigten Königreichs in Spanien, Alex Ellis, empfangen

Donnerstag, 18. September 2025

Esteponas Bürgermeister José María García Urbano hat am Montag im Rathaus den Botschafter des Vereinigten Königreichs in Spanien, Alex Ellis, empfangen. Dieser Besuch diente dazu, die Zusammenarbeit zu vertiefen und die wichtige Verbindung zwischen dem Vereinigten Königreich und Estepona sowohl im touristischen als auch im wohnungswirtschaftlichen Bereich hervorzuheben. Während des Treffens wurden Themen von gemeinsamem Interesse angesprochen, wie die Integration der britischen Gemeinschaft in der Stadt, die positiven Auswirkungen des britischen Tourismus auf die lokale Wirtschaft und die Möglichkeiten der kulturellen und sozialen Zusammenarbeit.

García Urbano wies darauf hin, dass «jeder fünfte Tourist, der in Hotels in Estepona logiert», britisch ist. Konkret stammten 20,31 Prozent aller Hotelgäste in Estepona aus dem Vereinigten Königreich. Dabei unterstrich er die Bedeutung dieses Marktes für den lokalen Tourismussektor. «Dies spiegelt die starke Verbindung zwischen unserer Gemeinde und dem Vereinigten Königreich wider», fügte er hinzu.

