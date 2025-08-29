Sur Deutsche

Der Strand El Cristo in Estepona. SUR.
Strände

Grün- und Freizeitzonen am Strand el Cristo in Estepona geplant

Stadt will Grundstück neben dem Strand zurückkaufen - Genaues Projekt steht noch nicht fest

Emma Pérez-Romera

Estepona

Freitag, 29. August 2025

Die Stadtverwaltung von Estepona hat das Verwaltungsverfahren eingeleitet, um das Grundstück neben dem Strand von El Cristo zu erwerben. «Die Enteignung dieses Geländes ist im Gange, mit dem Ziel, das 1999 von der Stadtverwaltung von Estepona verkaufte Grundstück zurückzuerhalten und so der Stadt einen weiteren herausragenden Platz zur Verfügung zu stellen, der von der Bevölkerung genutzt werden kann».

Bislang hat die Stadtverwaltung noch keine konkreten Angaben zum Projekt gemacht, jedoch bereits angekündigt, dass «die Absicht besteht, ein Freizeit- und Erholungsgebiet mit Grünflächen und einem Parkplatz zu schaffen».

Dieses Projekt ergänzt die Entwicklung des Modells für eine nachhaltige Stadt, an dem Estepona seit Jahren arbeitet, indem es mehr Raum für Fußgänger schafft, «den Küstenstreifen aufwertet und in den urbanen Kern der Stadt integriert, wodurch die Wiederbelebung und die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, die dies für die Gemeinde mit sich bringt, verstärkt werden», so die Stadtverwaltung. „Das Projekt begann mit der Umwandlung eines großen öffentlichen Raums in eine Fußgängerzone, der Straße N-340, die durch die Stadt führt, wodurch eine der besten Strandpromenaden des Landes entstanden ist, und dem Bau des Mirador del Carmen, eines Gebäudes, das die Stadtverwaltung zu einem Bezugspunkt für Kunst und Kultur machen möchte.«

