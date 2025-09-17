Stadtverwaltung von Estepona vergibt Auftrag für Bau des Velodroms

Emma Pérez-Romera Estepona Mittwoch, 17. September 2025 Teilen

Das Rathaus von Estepona hat bekannt gegeben, dass der Bau einer neuen Sportanlage an das Unternehmenskonsortium Ecofilia-Pinus zum Preis von 3.437.410,91 Euro, einschließlich Mehrwertsteuer, vergeben wurde. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat das Unternehmen «eine Verbesserung vorgelegt, die eine Verkürzung der ursprünglichen Ausführungsfrist um 12 Wochen bedeutet, so dass die Gesamtdauer der Arbeiten 9 Monate betragen wird».

Das Projekt sieht die Errichtung eines Velodroms «in einem Stadtrandpark mit einer Fläche von mehr als 20.000 Quadratmetern, einer Bahn für Radfahrer sowie einem hochmodernen Kunstrasenplatz vor, der sowohl für Rugby- als auch für 11-a-side-Fußballspiele geeignet ist», heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

«Dieses ovale Velodrom wird über mehrere Ebenen verteilte Tribünen mit einer anfänglichen Kapazität von 1.000 Zuschauern haben. Der Komplex wird auch Toiletten, Umkleideräume, eine Sporthalle, Büros und Lagerräume umfassen und damit das Hauptgebäude für die Dienstleistungen vervollständigen».

Als Standort wurde ein Grundstück im Nordwesten der Gemeinde gewählt, das an den Arroyo de Monterroso und den Camino de las Mesas grenzt und zunächst mit der entsprechenden Grundversorgung (Wasser, Abwasser und Strom) ausgestattet werden soll.

In denselben Quellen heißt es: «Die Abmessungen des Spielfelds wurden nach den Kriterien der vom Obersten Sportrat ausgearbeiteten Verordnung über Sportanlagen und -räume (NIDE) festgelegt, die die technischen Voraussetzungen für die Ausübung von Fußball und Rugby enthält. Ebenso entspricht die Gestaltung der Radrennbahn den Vorgaben des UCI-Radsportreglements».