Estepona bekommt städtische Verordnung über die Benutzung von Elektrorollern

Emma Pérez-Romera Estepona Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Estepona hat damit begonnen, eine städtische Verordnung über die Benutzung von Elektrorollern auszuarbeiten.

Gleichzeitig wurden auf dem Paseo Marítimo und den Haupteinkaufsstraßen Calle Terraza und Calle Real bereits Schilder angebracht, die darauf hinweisen, dass die Verkehrsordnung der Generaldirektion für Verkehr (DGT) den Verkehr dieser Fahrzeuge in Fußgängerzonen verbietet.

„Das Ziel der kommunalen Verordnung ist es, eine umfassende Regulierung für persönliche Mobilitätsfahrzeuge einzuführen und das Engagement für die Verbesserung des öffentlichen Raums, die Verkehrssicherheit, neue Mobilitätsformen, saubere Energien und die Lebensqualität in der Stadt sowie das friedliche Zusammenleben ihrer Bürger zu stärken«, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin Ana Velasco, die auch darauf hinwies, dass „der vollständige Text noch ausgearbeitet, dem Plenum zur Genehmigung vorgelegt und die entsprechende öffentliche Auslegungsfrist abgewartet werden muss«.

Seit 2022

Die Sprecherin der Sozialisten, Emma Molina, erklärte ihrerseits, dass «wir diese Verordnung seit 2022 wiederholt im Plenum vorgelegt haben, da wir die Notwendigkeit sahen, den Verkehr auf den Radwegen von Estepona zu regeln, und alle wurden von der Regierungsmannschaft abgelehnt, bis auf den letzten Antrag, den wir im Februar 2025 vorgelegt haben und der einstimmig angenommen wurde».

«Wir freuen uns, dass diese Verordnung nach zwei Jahren, in denen die sozialistische Fraktion Vorschläge eingereicht hat und sich die Anwohner beschwert haben, endlich verabschiedet wird», erklärte sie. «Unser Ziel, das wir seit 2022 mit diesem Vorschlag verfolgen, war es, die Nutzung dieser Fahrzeuge zu regeln, sie nicht zu verteufeln und auf einen nachhaltigen Verkehr in Estepona zu setzen, wobei wir den Fußgängerverkehr, das Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel oder Elektrofahrzeuge priorisieren».

Es sei daran erinnert, dass in Estepona zwei Menschen bei Unfällen mit Elektorollern ums Leben gekommen sind. Der letzte Unfall ereignete sich im September 2023, als eine ältere Frau auf einem Fußgängerüberweg angefahren wurde.

Küstenweg

Nach Inkrafttreten dieser Gemeindeverordnung, die noch mehrere Verfahren durchlaufen muss, wie die Verabschiedung im Plenum und die öffentliche Auslegung, wird es eine neue Herausforderung für den Gemeinderat und die örtliche Polizei von Estepona sein, diese Vorschrift auf dem Küstenweg durchzusetzen, wo Fußgänger, Radfahrer und Elektroroller sich kreuzen, was manchmal den Spaziergang erschwert, entweder aufgrund der hohen Geschwindigkeit der Elektroroller oder der fehlenden Signalisierung dieser Fahrzeuge, besonders in der Dämmerung und in den unbeleuchteten Abschnitten.

„Die Gemeindeverordnung von Estepona basiert auf den allgemeinen Vorschriften der DGT (Generaldirektion für Verkehr), die bereits angewendet werden und in denen sowohl die Strafen für die Nichtbeachtung der Verkehrszeichen als auch das Verbot, auf Gehwegen oder in städtischen Tunneln zu fahren, geregelt sind. Die Nutzer dieser Fahrzeuge dürfen während der Fahrt auch keine Kopfhörer tragen oder ihr Mobiltelefon oder andere Geräte benutzen«, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin Ana Velasco.

Die örtliche Polizei wurde bereits angewiesen, Bußgelder gegen alle zu verhängen, die sich nicht an die DGT-Verordnung über Elektroroller halten, wie aus Gemeindekreisen verlautete.