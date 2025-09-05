Sur Deutsche

Die Nachbarschaftsbrigade im Viertel Blas Infante in Estepona. SUR.
Estepona gründet eine Nachbarschaftsbrigade zur Instandhaltung der Stadtviertel

Neue Einsatztruppe übernimmt Maurerarbeiten, Malerarbeiten und Straßenschilder bis hin zu Elektrizität, Klempnerarbeiten, Gartenarbeiten, Beseitigung von architektonischen Hindernissen und Pflasterung von Gehwegen

Emma Pérez-Romera

Estepona

Freitag, 5. September 2025

Die Stadtverwaltung von Estepona hat die «Nachbarschaftsbrigade» ins Leben gerufen, eine Gruppe von 10 Arbeitern, die für die Überprüfung und Instandhaltung von Wohn- und Gewerbegebieten der Stadt zuständig sein wird, um deren Instandhaltung zu verbessern.

Blas Ruzafa, stellvertretender Bürgermeister für Dienstleistungen und Außenkontrolle, erklärte: «Es geht darum, einen Verbesserungsplan durchzuführen, der alles umfasst, von Maurerarbeiten, Malerarbeiten und Straßenschildern bis hin zu Elektrizität, Klempnerarbeiten, Gartenarbeiten, Beseitigung von architektonischen Hindernissen, Pflasterung und Gehwegen».

«Aus diesem Grund wird die Nachbarschaftsbrigade je nach den spezifischen Bedürfnissen der einzelnen Wohn- und Gewerbegebiete im Stadtzentrum und in den Vororten mit Mitarbeitern anderer städtischer Dienste verstärkt», erklärte er.

Das Stadtviertel Blas Infante ist das erste, in dem die Nachbarschaftsbrigade im September die Arbeit aufgenommen hat. «Sie wird dort bleiben, bis alle geplanten Arbeiten abgeschlossen sind. Anschließend wird sie im Rotationsverfahren in einen anderen Stadtteil versetzt, um dort einen umfassenden Verbesserungsplan umzusetzen, d. h., sie wird dauerhaft in der Stadt im Einsatz sein, sodass alle Stadtteile von diesem neuen, gerade eingeführten Dienst profitieren werden», führte Ruzafa aus.

Die Nachbarschaftsbrigade wird auch die Vorschläge und Vorfälle berücksichtigen, die von den Anwohnern über den städtischen Dienst Green Line gemeldet werden.

