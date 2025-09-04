Ortspolizei von Estepona kontrolliert Zufahrtswege in die Wälder zur Prävention und Aufklärung von Waldbränden

Emma Pérez-Romera Estepona Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Estepona hat mitgeteilt, dass sie im Bereich der Brandverhütung die Polizeikontrollen an den Zufahrtswegen zu den ökologisch wertvollsten Naturgebieten der Gemeinde verstärkt hat, um Waldbrände zu verhindern.

«Die örtlichen Polizeibeamten führen in diesen Tagen, in denen die Witterungsbedingungen die Ausbreitung von Bränden in den Naturgebieten der Gemeinde begünstigen könnten, mehr Kontrollen durch», heißt es aus der Gemeinde.

Zu den Kontrollen gehören die Identifizierung aller Personen, die diese Gebiete durchqueren, sei es mit einem Fahrzeug oder zu Fuß, sowie die Überprüfung der Daten von Fahrzeugen, die in Gebieten von hohem ökologischem Wert unterwegs sind. Diese Kampagne wird durch die Aufklärung über die kommunale Brandschutzverordnung ergänzt.

Diese Zeitung hat um weitere Details zu dieser kommunalen Kampagne gebeten, wie z. B. den Starttag, die Dauer oder die Anzahl der daran beteiligten lokalen Polizeikräfte, ohne dass bisher eine Antwort seitens der Stadtverwaltung eingegangen ist.

Grüne Patrouille

Quellen aus dem Umfeld der örtlichen Polizei versichern hingegen, dass in Sachen Brände dies nur eine kurzfristige Lösung sei und García Urbano stattdessen die Grüne Brigade und die Grüne Patrouille von Estepona wieder einführen sollte, die er 2019 abgeschafft hatte und die für die Überwachung, Kontrolle und Reinigung der ländlichen Gebiete und öffentlichen Wälder der Gemeinde Estepona zuständig waren.

Es sei daran erinnert, dass dieser spezialisierte Dienst aus vier Polizeibeamten bestand, die unter anderem auf die Prävention von Bränden und Überschwemmungen, die Überprüfung und Ahndung von illegalen Müllablagerungen, die Entgegennahme von Beschwerden und Vorschlägen der Eigentümer ländlicher Grundstücke, die Kontrolle der Einhaltung der Selbstschutzpläne zur Brandverhütung und die Kontrolle der Sauberkeit von Wegen, Wasserläufen und Feuerschneisen zuständig waren.