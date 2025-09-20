Sur Deutsche

Außenansicht des Orchidariums von Estepona. SUR.
Renovierung

Estepona vergibt den Auftrag für die Renovierung des Orchidariums für fast 200.000 Euro

Nach 10 Jahren Betrieb ist dies die größte Renovierung des Parks seit seiner Eröffnung

Emma Pérez-Romera

Estepona

Samstag, 20. September 2025

Das Rathaus von Estepona hat den Auftrag für die Renovierung des Orchideenparks vergeben, der gerade sein 10-jähriges Bestehen gefeiert hat. Laut Blas Ruzafa, dem stellvertretenden Bürgermeister, handelt es sich um «die größte Reform des Parks seit seiner Gründung». Der Schwerpunkt liegt auf der «Verbesserung des Images und der Dienstleistungen dieses öffentlichen Raums, von neuen Bäumen und einer botanischen Sammlung bis hin zur Erneuerung der Beleuchtung, der Pflasterung und der Stadtmöbel».

Die Anpflanzung neuer Baumarten, die vollständige Sanierung eines 2.300 Quadratmeter großen Grundstücks im südlichen Teil des Parks und die Anbringung von Informationsschildern am Fuße jedes Baumes sind weitere Maßnahmen, die im Rahmen dieses Projekts durchgeführt werden, das „das derzeitige Design des Parks beibehält, aber seinen Gesamtzustand erheblich verbessert«, so Ruzafa, der außerdem hinzufügt, dass der gesamte Bodenbelag komplett ausgetauscht wird, „wobei die Eigenschaften des ökologischen, durchlässigen und stabilen Materials beibehalten werden, um eine Verbesserung der Zugänglichkeit für die Fußgänger zu gewährleisten«.

Die Maßnahme umfasst auch Verbesserungen an der Bewässerungsanlage und die Behandlung aller Außenflächen des Orchideenhauses mit wasserabweisender Farbe sowie den Austausch der verglasten Sicherheitsgitter an den Zugangstreppen.

«Es handelt sich um eine vollständige Neugestaltung dieses botanischen Parks, in dem wichtige Maßnahmen zur Instandsetzung dieses öffentlichen Raums durchgeführt werden», betonte Ruzafa.

Die Arbeiten wurden für ein Budget von 191.984,87 Euro vergeben und haben eine Fertigstellungsfrist von zwei Monaten.

