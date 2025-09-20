Sur Deutsche

Polizei und Zivilschutz bei der Suchaktion. SUR
Leichenfund

Leiche eines im August verschwundenen Briten in Estepona gefunden

Der Tote wurde in einem Gebiet mit hohem Gestrüpp in der in der Nähe des Golfcubs Paraíso gefunden

María José Díaz Alcalá

Estpona

Samstag, 20. September 2025

Die Rettungsdienste haben am Morgen des heutigen Samstag in Estepona in der Nähe des Golfclubs El Paraíso eine Leiche gefunden, bei der es sich um einen 65-jährigen Briten handelt, der seit dem 15. August vermisst wurde.

An der Ortspolizei von Estepona initiierten und von der Nationalpolizei organisierten Suche waren auch der Zivilschutz und die Feuerwehr des Provinzverbunds beteiligt. Obwohl die Ermittler bereits Drohnen eingesetzt hatten, um das Gelände zu analysieren, in dem er schließlich gefunden wurde, war es aufgrund des hohen Gestrüpps schwierig, ihn zu finden.

Die Leiche wurde zur Autopsie ins Institut für Rechtsmedizin (IML) in Málaga gebracht wurde, wo die Umstände seines Todes geklärt werden sollen.

