Toter nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Estepona

Ein Mann, zu dem keine weiteren Angaben gemacht wurden, starb heute früh nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der A-7175 in der Stadt Estepona. Nach Angaben der andalusischen Notfallagentur (EMA) gegenüber SUR ereignete sich der Unfall am gestrigen Sonntag um 23.47 Uhr bei Kilometer 2 in Richtung Benahavís.

Die Guardia Civil, die örtliche Polizei, der Rettungsdienst des andalusischen Gesundheitsdienstes und Feuerwehrleute des Provinzverbunds mussten das Opfer befreien, das im Fahrzeug eingeklemmt war. Offenbar wurden auch mehrere Personen verletzt, obwohl noch keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben wurden.