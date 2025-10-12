Fünf Einrichtungen in der Provinz Málaga im Michelin-Führer für Hotels aufgeführt

José Carlos García Marbella Sonntag, 12. Oktober 2025 Teilen

Das La Fonda Heritage Hotel, Relais & Châteaux, ein Boutique-Hotel im historischen Zentrum von Marbella, reiht sich in die Liste der mit einem Michelin-Key ausgezeichneten Hotels in Málaga ein. Dies ist die wichtigste Neuerung für die Provinz in der zweiten Ausgabe der Hotelversion des Michelin-Führers, die von der Organisation veröffentlicht wurde und in der vier weitere Hotels in Málaga verbleiben, während das Nobu Hotel Marbella an der Goldenen Meile der Stadt seine Auszeichnung verliert.

Angeführt wird die Liste von einem Hotel in der gleichen Gegend, dem Marbella Club Hotel, das 1954 von Prinz Alfonso von Hohenlohe eingeweiht wurde, und das seine Präsenz mit zwei Michelin-Keys festigt und das einzige Hotel in Andalusien ist, das die zweite Stufe dieser Auszeichnungen erreicht hat. In Spanien gibt es nur zwölf weitere Hotels, die das gleiche Niveau erreicht haben, vier davon auf Mallorca, zwei in Madrid, ebenso viele in Galicien und die anderen vier in Barcelona, Huesca, Guipúzcoa und Valencia. Darüber hinaus gibt es nur fünf spanische Hotels mit drei Michelin-Sternen, vier davon in den Provinzen im Landesinneren und eines in den Bergen von Tarragona.

Neben dem La Fonda Heritage Hotel, Relais & Châteaux, umfasst die Liste der mit einem Michelin-Keyl ausgezeichneten Hotels in Málaga auch das Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort in Marbella, die Finca Cortesín in Casares und das La Zambra Resort in Mijas. La Fonda ist das einzige Hotel in Málaga, das sich in die prestigeträchtige Liste einreiht, und eines von elf in Spanien, die von 80 auf 91 Betriebe angewachsen ist, die mit dieser Anerkennung ausgezeichnet wurden, die Service, Erfahrung und Einzigartigkeit honoriert.