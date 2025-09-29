Gelbe Warnung in der Provinz Málaga aufgehoben, aber leichte Schauer erwartet

Ignacio Lillo Málaga Montag, 29. September 2025 Teilen

Das staatliche Wetteramt Aemet hat die für diesen Montag vorgesehene gelbe Warnung (geringes Risiko) vor starken Regenfällen, insbesondere an der Küste und im Küstenvorland von Málaga, aufgehoben. Der Grund dafür ist, dass zwar Niederschläge erwartet werden, diese aber wahrscheinlich nur leicht ausfallen werden.

Der Wirbelsturm Gabrielle, der so genannt wurde, weil er ursprünglich ein tropischer Wirbelsturm mit diesem Namen war, erreichte die Halbinsel am Sonntag und verursachte sehr starke Windböen und erste Niederschläge in Gebieten im Westen und Süden der Halbinsel.

Heute wird bis 18 Uhr mit Niederschlägen gerechnet, wenn auch schwacher Natur. Von da an ist die Regen-Wahrscheinlichkeit sehr gering, obwohl sie in der ersten Hälfte des Dienstags wieder zunimmt.

Auf der anderen Seite werden die Temperaturen sinken, nach einem Wochenende mit immer noch hohen Temperaturen. Die Höchstwerte von 28 Grad werden auf 25 sinken, obwohl die Tiefstwerte hoch bleiben (um 21).