Gelbe Warnung vor starkem Wind und Wellen an allen Stränden Málagas

Badegäste aufgepasst: Die Küstenphänomene werden an diesem Donnerstag die Hauptdarsteller sein, was die Meteorologie in der Provinz Málaga betrifft. Die Staatliche Meteorologische Agentur (Aemet) hat für den heutigen Tag eine gelbe Warnung vor starkem Wind und Wellen an der Küste von Málaga ausgegeben: in der Axarquia, der Provinzhauptstadt Málaga und der Westküste. Die Warnung, die seit 8 Uhr morgens gilt, wird bis zum Ende des Tages aufrechterhalten.

So wird in der Wettervorhersage für die gesamte Küste von Málaga mit Winden aus West und Südwest von 50 bis 60 km/h (Stärke 7) sowie mit Wellen von zwei bis drei Metern Höhe gerechnet. Die Warnungen gelten auch für andere Teile der andalusischen Mittelmeerküste, insbesondere für Almeria und Granada, wo die gleichen Windböen und Wellen erwartet werden.

Für die Provinz Málaga erwartet Aemet einen bewölkten oder klaren Himmel. Die Temperaturen werden voraussichtlich sinken. Das Quecksilber wird voraussichtlich 33 Grad in Velez-Malaga, 31 Grad in Málaga und Marbella sowie 28 Grad in Antequera und maximal 26 Grad in Ronda erreichen. Die Mindesttemperaturen werden zwischen 16 Grad in Antequera und 22 Grad in der Provinzhauptstadt liegen.

Nationale Prognose

In der Vorhersage für die Halbinsel sagt Aemet voraus, «dass eine instabile Situation im Norden der Halbinsel und den Balearen unter dem Einfluss eines atlantischen Tiefdruckgebietes anhalten wird, mit bewölktem oder bedecktem Himmel und Niederschlägen, begleitet von Stürmen und lokalem Hagel im Nordosten der Halbinsel und auf den Balearen, die im Osten von Katalonien, Mallorca, Menorca und der Pyrenäenumgebung stark, sogar lokal sehr stark erwartet werden. Im restlichen nördlichen Drittel der Halbinsel wird es gelegentlich regnen», so die Wettervorhersage, die von SUR abgefragt wurde.

Schließlich wird in der Vorhersage hervorgehoben, dass die Temperaturen auf breiter Front sinken werden, «insbesondere die Höchsttemperaturen im zentralen Norden der Halbinsel und in den Gebieten der südlichen Hochebene und des Nordostens. Ausgenommen ist die Südostküste der Halbinsel, wo sie steigen werden; in den Regionen des äußersten Südostens werden sie 35 Grad überschreiten. Auf den Kanarischen Inseln werden keine Änderungen erwartet. Die Mindesttemperaturen werden im Mittelmeerraum nicht unter 20 Grad Celsius, örtlich 25 Grad Celsius, sinken».