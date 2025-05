Grünes Licht für den neuen nördlichen Zugang zum Flughafen Malaga

Ignacio Lillo Malaga Dienstag, 20. Mai 2025 Compartir

Die lange geplante Zufahrt zum Flughafen von Málaga aus nördlicher Richtung ist ein Stück näher gerückt. Vor wenigen Tagen hat die spanische Zentralregierung ein positives Umweltgutachten in ihrem Amtsblatt BOE veröffentlicht, so dass als nächster Schritt die Bararbeiten für das Projekt beginnen können, nachdem der Bauauftrag bereits an einen Firmenzusammenschluss aus den Unternehmen Jicar und Acciona vergeben worden war.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung dauerte mehr als ein Jahr, kam aber schließlich zu dem Schluss, dass das Projekt «keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt» haben wird, sofern die festgelegten Maßnahmen und Vorschriften eingehalten werden.

Die neue Flughafenzufahrt aus Richtung Norden wird am Kreisverkehr vor Alhaurín de la Torre auf der neuen, zweiten Umgehungsstraße von Málaga - der sogenannten Hiperronda - beginnen und auf einer Länge von 1,7 Kilometern zum Flughafen führen. Sie wird zwei Fahrbahnen mit je zwei Fahrspuren und einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h haben. Etwa 250 Meter davon werden als Viadukt (Brücke) ausgeführt.