Gute Getreideernte in Málaga trifft auf niedrige Preise und hohe Produktionskosten

Der Frühling ist der natürliche Rhythmus der Landschaft. Was zu dieser Jahreszeit geschieht, entscheidet über die Zukunft der Ernten. Nach mehreren Jahren der Trockenheit haben die heftigen Regenfälle auch die Getreideaussaat in der Provinz Málaga begünstigt, die ihre beiden großen Kornkammern in den nördlichen Gebieten von Antequera und Teba hat. Die Ernte in dieser Saison war in Bezug auf die Hektarerträge gut. In der Provinz Málaga wurde eine Gesamtfläche von 61.282 Hektar besät, und dank der guten Wetterbedingungen konnten sich die Kulturen gut entwickeln. Da die Erntemaschinen bereits geparkt und die Lager voll sind, treffen die Landwirte auf einen Markt, der die Euphorie dämpft. Gute Ernten und Überschüsse in großen Erzeugerländern wie der Ukraine und den Mercosur-Staaten drücken auf die Preise. Dazu kommen noch die weiter steigenden Produktionskosten. Das Ergebnis ist eine Kombination von Elementen, die die Rentabilität der Landwirtschaft in der Provinz Málaga erneut in Frage stellt.

Benito Avilés ist Präsident der Genossenschaft Campillos und Besitzer mehrerer Hektar Land in der Nähe von Antequera. Der Mähdrescher hat vor kurzem sein Land verlassen. Die Situation, in der er sich beim Getreide befindet, spiegelt gut wider, was die letzten Jahre für jeden Landwirt bedeutet haben. Es ist eher ein Spiel ums Überleben als ein profitables Geschäft. «Die Regenfälle im Frühjahr waren gut für die Felder und wir hatten sehr hohe Erwartungen», gibt er zu. Seine Analyse der Realität fällt etwas resigniert aus. «Die Saison ist gut verlaufen, nicht so gut, wie wir gehofft hatten, aber man kann nicht anders sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, woher wir kommen», erklärt er mit Blick auf die letzten Dürrejahre, in denen es in Málaga keine Getreideernte gab.

Aber das Getreidedilemma spiegelt sich in den reinen und einfachen Mechanismen des Marktes wider. Denn Benito Avilés und den anderen Bauern nützt eine gute Ernte nichts, wenn sie das Produkt nicht zu einem guten Preis verkaufen können. Das ist im Moment nicht der Fall. Der Preis für Getreide wird weltweit an den verschiedenen internationalen Börsen ermittelt. Auf dem Seeweg kann Weizen aus Ländern wie der Ukraine oder Argentinien, in denen die Vorschriften und Auflagen lockerer sind als die Vorschriften und Auflagen, die die Europäische Union den Landwirten in Málaga auferlegt, zu den spanischen Häfen transportiert werden.

Der letzte Getreidepreis auf dem Getreidemarkt in Sevilla liegt für Hafer und Gerste unter 200 Euro pro Tonne. Santiago Sánchez, technischer Berater für Getreide bei Asaja in Málaga, zuckt mit den Achseln, wenn er die aktuellen Preise für Getreide sieht. «Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es fast unmöglich ist, bei diesen Preisen von Rentabilität zu sprechen. Die Getreideernte war gut, aber unter diesen Bedingungen ist es sehr schwierig», beklagt er. Nach Ansicht von Sánchez sind die Hauptursachen für diese Preise in dem derzeitigen Überangebot zu suchen. «Die Ernte war nicht nur in Málaga gut, sondern auch in anderen Ländern», fügt er hinzu.

Hier kommt kein komplexer Mechanismus ins Spiel, sondern das einfache Gesetz von Angebot und Nachfrage. Für den Techniker von Asaja ist dies nicht das Problem. Der Rückschlag für den Landwirt in Málaga liege in den hohen Produktionskosten, sagt er. «Es gibt immer mehr Vorschriften für den Landwirt und der Aufwand für Pflanzenschutzmittel wird immer höher», argumentiert er.

Sánchez kommt zu dem Schluss, dass die Kombination aus hohen Kosten und niedrigen Preisen das Getreide aus Málaga erdrückt. «Das geht so weit, dass die Landwirte ohne die GAP nicht mehr überleben könnten», betont er und verweist auf eine der großen Absurditäten, die die Landwirtschaft in Europa im Allgemeinen erlebt: Brüssel muss den Landwirten über den GAP-Mechanismus zu Hilfe kommen, nachdem es durch die ständig steigenden Anforderungen einen Kostenanstieg verursacht hat.

Zukünftiger Markt

Wenn es in der Provinz Málaga jemanden gibt, der sich im Getreidesektor auskennt, dann ist es die Zentrale von Dcoop in Antequera. Hier arbeitet Juan Carlos Rodríguez. Er verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung und kann mit Zahlen und aktuellen Daten umgehen wie kaum ein anderer. Er hat das, was man in der Wirtschaft als «globalen Weitblick» bezeichnet.

Im Gespräch mit der SUR schätzt er die Lage ein: «Die Getreidesaison war nicht schlecht, was die Erträge angeht. Es stimmt zwar, dass die Produktion in Andalusien geringer ist als in anderen Regionen, wie zum Beispiel Castilla y León. Aber wenn man bedenkt, woher wir kommen, war es eine gute Saison. Das Problem sind die Preise», erklärt er die Funktionsweise der Märkte, die auf Terminbasis funktionieren.

Im Falle von Getreide würde der Maispreis die Obergrenze bilden. «Mais hat sich sowohl in der nördlichen als auch in der südlichen Hemisphäre gut entwickelt. Und diese Erwartung macht das Getreide billiger. Denn wenn Mais billig ist, wird er andere Getreidesorten verdrängen», sagt er.

Vergrößern Ein Bild von einem Getreidefeld im Frühling. Antonio Contreras

Das Ergebnis dieser Gleichung lässt sich bereits auf der Ergebnisliste der lokalen Erzeuger ablesen: Der Druck auf Weizen, das Hauptprodukt der Provinz Málaga, steigt. In dieser Spirale weist Rodríguez auf einen weiteren wichtigen Faktor hin, nämlich die Verschuldung, die viele Landwirte aus den Zeiten der Dürre mit sich herumtragen. «Diese Verschuldung ist die Folge der geringen Erträge der letzten Jahre», erklärt er.

In Málaga werden Getreidearten wie Hartweizen, Weichweizen, Gerste und Hafer angebaut. Die Gebiete, in denen diese Kulturen am häufigsten angebaut werden, sind Teba, Almargen, Ardales, Campillos, das Gebiet nördlich von Antequera, die Serranía de Ronda und das Guadalhorce-Tal. Hier haben der Frühling und die grünen Felder die Erwartungen hochgeschraubt. Trotz einer guten Ernte ist der Geschmack, der jetzt bleibt, bittersüß. Benito Avilés bringt es auf eine andere Weise auf den Punkt: «Man wirft uns immer vor, den ganzen Tag zu weinen, aber ich kann mich nicht einmal an eine richtige Freude auf den Feldern erinnern».