«Heißeste Woche des Herbstes»: Temperaturen von mehr als 30 Grad in der Provinz Málaga erwartet

Ignacio Lillo Málaga Montag, 20. Oktober 2025 | Actualizado 11:44h. Teilen

Der Sommer weigert sich, sich von Málaga zu verabschieden. Ab diesem Montag und während des größten Teils der Woche wird eine Terralwind-Episode die Temperaturen in der Provinzhauptstadt und in Teilen des Guadalhorce-Tals und der Axarquia auf über 30 Grad steigen lassen. Die nächtlichen Tiefstwerte werden mit über 20 Grad Celsius ebenfalls hoch bleiben (es werden also weiterhin tropische Nächte sein).

All dies bestätigt nur, dass der Sommer bis in den Oktober hinein anhält, mit einem Durchschnitt, der mehr als vier Grad über dem Normalwert für diese Zeit des Jahres liegt. Daran erinnerte uns der Direktor von Aemet, Jesús Riesgo, im Vergleich zum Durchschnitt des Referenzzeitraums 1991-2020. Außerdem liegt der normale Höchstwert für diese Jahreszeit bei 24,4 Grad. Daher werden die Temperaturen in dieser Woche fünf bis sechs Grad höher sein.

Die Costa del Sol trotzt dem Kalender mit überfüllten Stränden und sommerlichen Temperaturen.

Es überrascht nicht, dass diese Woche die heißeste des Herbstes sein wird, und das Meteorologische Zentrum Aemet sagt bereits Höchstwerte von bis zu 32 Grad zu verschiedenen Zeiten voraus. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Strände und Strandbars an der Costa del Sol voll sind.

Obwohl es nicht die Norm ist, ist diese Situation in der Provinz seit Jahren nicht untypisch, mit milden Temperaturen, die lange anhalten und den Herbst in den Hintergrund drängen, wie es auch dieses Mal der Fall sein wird. Der höchste Monatsdurchschnitt für diesen Monat in der Provinz wurde 2013 mit 21,9 Grad erreicht. Der absolute Höchstwert wurde am 22. Oktober 2014 mit 36,3 Grad gemessen. Wir werden sehen, ob einer dieser Extremwerte im Jahr 2025 noch übertroffen werden kann.

José Luis Escudero, Meteorologe und Leiter des Blogs Tormentas y Rayos (auf SUR.es) bestätigte, dass heute mäßige bis starke westliche und landwärtige Böen erwartet werden, vor allem am Nachmittag und an der Küste der Provinz. Am Dienstag ist die Vorhersage ähnlich: «Der Poniente und der Terral werden mit starken Böen weiterhin eine Hauptrolle spielen».

Ab Mittwoch wird der Wind an Intensität abnehmen, aber zumindest bis zum Beginn des Wochenendes wird er weiterhin aus westlicher Richtung und landeinwärts wehen. Auch in den anderen andalusischen Provinzen sollen die Höchsttemperaturen deutlich über dem Durchschnitt liegen. «Das ist eine schlechte Nachricht für die Kastanienbauern», bedauerte Escudero, denn die fehlende Kälte bedeutet, dass der Absatz dieses Röstprodukts zurückgehen wird.

Es ist möglich, dass sich das Wetter am kommenden Sonntag, dem 26. Oktober, mit dem Eintreffen einer Front, die an diesem Tag Niederschläge bringen könnte, ändern wird.