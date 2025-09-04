Hydrologisches Jahr in Málaga: Die Westküste hat genug Wasser, Axarquia und die Hauptstadt sind in Vorwarnzustand

Chus Heredia Málaga Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Wenn der durchschnittliche Verbrauch und die Verdunstung in den Stauseen von Málaga beibehalten werden, wird das hydrologische Jahr mit knapp 50 % der Speicherkapazität abgeschlossen werden. Die Situation ist aufgrund der kräftigen Niederschläge im März und November deutlich besser als in vorangegangenen Jahren. Trotzdem wird nur die westliche Costa del Sol am 1. Oktober in einer normalen Situation das neue hydrologische Jahr beginnen, wie aus dem letzten Bericht der Kommission für Dürremanagement hervorgeht, der Mitte Juli erstellt wurde.

Das Dokument enthält eine detaillierte Bewertung der letzten Monate sowie mittelfristige Simulationen. Darin heißt es, dass sich die westliche Costa del Sol und das System Guadalhorce-Limonero in einer normalen Phase befinden. Zum Sommerende wird sich die Provinzhauptstadt im Vorwarnzustand befinden, die Axarquia sogar in Alarmbereitschaft.

Auf jeden Fall ist nicht geplant, die derzeitige Zuteilung pro Einwohner und Tag zu ändern, die an der Westküste 250 Liter und in den beiden anderen Gebieten 225 Liter beträgt. Derzeit ist außerdem für die landwirtschaft im Guadalhorce-Tal ein Bewässerungsvolumen von 30 Millionen Kubikmetern und für die Axarquia von 12,8 Millionen Kubikmetern vorgesehen.

«Am 14. Juli 2025 waren insgesamt 351,49 Millionen m3 in den Stauseen der Provinz Málaga gespeichert, was eine sehr positive Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist, als die gespeicherte Menge 143,07 Millionen m3 betrug. Das derzeitige Füllvolumen der Stauseen in der Provinz beträgt 57,48 % im Vergleich zu 23,39 % im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt», so der Bericht. Die Reserven sind derzeit auf 320 Millionen Kubikmeter gesunken (der Höchststand nach der Regenzeit lag bei 378). Bis zum Ende des Sommers werden es etwa 305 Mio m3 sein.

814 Liter pro Quadratmeter Niederschlag wurden in diesem Jahr im Stausee von La Concepción, 618 im Guadalhorce und 590 in La Viñuela aufgefangen. Das sind 20 bis 30 % mehr als im historischen Durchschnitt.

Für die westlichen Gebiete der Costa del Sol war die Niederschläge besonders ergiebig. Es war ein feuchtes Jahr, das durch reichliche Niederschläge während der Monate November und März gekennzeichnet war. So wurden an der Regenmessstation des Stausees Concepción 814,1 Millimeter pro Quadratmeter gesammelt, was 126 % des historischen Durchschnitts (645,10 mm) entspricht. Der Zufluss zum Stausee beläuft sich unter Berücksichtigung der Überleitungen auf 101 Millionen Kubikmeter. Diese letzte Tatsache bestätigt, dass der Stausee mit einem Fassungsvermögen von 57 Mio m3 doppelt gefüllt wäre, wenn er, wie im nationalen Wasserwirtschaftsplan vorgesehen, erhöht worden wäre.

Entsalzungsanlage Marbella

Schätzungen in diesem Bereich gehen davon aus, dass die Entsalzungsanlage von Marbella im Laufe des hydrologischen Jahres mehr als 10 Millionen Kubikmeter zum System beitragen wird. Vor dem Sommer wurde die zweite Phase der Modernisierungsarbeiten abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Anlage ihre Nennkapazität wiedererlangt hat, für die sie ausgelegt war und die aufgrund von Veralterungs- und Verschleißproblemen verloren gegangen war. Im hydrologischen Jahr 2025-26 wird sie in der Lage sein, bis zu 20 Mio Kubikmeter zu liefern.

Brunnen von Fuengirola

In diesem Jahr wird die Küste 4,8 Mio m3 aus den Brunnen von Fuengirola erhalten. Die Brunnen von Guadalmansa sind derzeit nicht in Betrieb, und auch mit dem Campo de Gibraltar oder Malaga wurden keine Wassermengen ausgetauscht, heißt es in dem Bericht, in dem für den 1. Oktober mit 37 Mio m3 Wasser in den Reservoirs gerechnet wird. Interessant ist, dass die Techniker die Verdunstung auf 3 Millionen Kubikmeter schätzen.

10 Mio m3 wird die Entsalzungsanlage in Marbella in diesem Jahr liefern.

In dem System, das die Stadt Málaga versorgt, gibt es auch keinen Austausch mit der Axarquía. Die Stadt setzt sich weiterhin für die größtmögliche Nutzung der Ressourcen ein, die vom Río Grande zum Aljaima-Wehr am Fluss Guadalhorce und zum Brunnensystem von Aljaima und Fahala fließen. Die Hauptstadt wird außerdem über das große unterirdische «Reservoir» des unteren Guadalhorce und fünf Brunnen in Perales und Puente del Rey verfügen, die die Stadt mit bis zu 800 Litern pro Sekunde versorgen könnten, die im kommenden hydrologischen Jahr aktiv sind.

Wasserableitungen

«Die Regenfälle im März haben die Wasserreserven in jedem der Stauseen erheblich verbessert, da sie sich im Vergleich zum Beginn des hydrologischen Jahres 2024/25 vervierfacht haben», heißt es in dem Bericht, der daran erinnert, dass im März Wasser aus dem Stausee Conde de Guadalhorce abgelassen werden musste. Dies waren mehr als 21 Mio m3. «Diese Abflussmenge fließt direkt in den Tajo de la Encantada in El Chorro, so dass die Talsperre nicht nur diese Mengen ablassen musste, sondern auch ihre eigenen überschüssigen Wassermengen, die auf weitere 20 Mio m3 geschätzt wurden, um die Sicherheit der Talsperre, ihren Betrieb und das Funktionieren der Entwässerungsorgane zu gewährleisten», heißt es weiter.

41 (21+20) Mio m3 wurden aus dem Conde de Guadalhorce-Stausee abgelassen.

Viñuela

Das Viñuela-Axarquía-System atmet nach sehr harten Jahren auf, bleibt aber immer noch an der Schwelle eines ernsten Mangels. Es wird erwartet, dass es Anfang Oktober unter 70 Mio m3 liegt.

Der Stausee hat in diesem Jahr 563,7 Liter pro Quadratmeter gesammelt, was 130 % des historischen Durchschnitts (433) entspricht. Die Zuflüsse zum Stausee betrugen 69,66 Mio m3 (144 % des Durchschnitts).

2,20 Mio m3 werden aus den Brunnen des Flusses Chíllar gewonnen.

«Es ist geplant, bis zu 2,20 Mio m3 aus den Brunnen des Flusses Chíllar mit einem Durchschnitt von 70 l/s und einem Gesamtverbrauch von 15,30 Mio m3 aus den Reserven des Stausees zu gewinnen», heißt es. 12,8 Millionen Kubikmeter seien für Bewässerungen auf 6.400 Hektar (Guaro Plan) vorgesehen. Der Beitrag von 70 Litern pro Sekunde aus den Chíllar-Bohrungen bedeutet, dass die Techniker für den Oktober mit Reserven von 62 Millionen Kubikmetern rechnen.