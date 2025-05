Alhaurín de la Torre gibt grünes Licht für zwei Hotels mit mehr als 200 Betten

J. R. C.

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Dienstag, 20. Mai 2025 Compartir

In Alhaurín de la Torre werden zwei neue Hotels entstehen. Vor wenigen Tagen hat der Stadtrat die hierfür notwendigen Änderungen im städtischen Flächennutzungsplan verabschiedet. Die beiden Hotels werden insgesamt zweihundert Betten haben, eine Zahl, die nach Schätzungen des Bürgermeisters Joaquín Villanova das Defizit der Gemeinde bei den Unterkünften für Geschäftsreisendn und Wochenendtouristen ausgleichen kann.

Da die Nachfrage nicht befriedigt werden kann, so Villanova, entscheiden sich diese Besucher schließlich für einen Aufenthalt in der Gegend von Guadalmar, im benachbarten Málaga, oder suchen ein Zimmer in der Gegend von Torremolinos und Benalmádena.

Von den beiden Einrichtungen wird die größere mit etwa 150 Plätzen in der Nähe des Industriegebiets, das andere Hotel mit 60 Plätzen in der Urbanisation Peralta gebaut.

Die Stadtverwaltung von Alhaurín de la Torre geht davon aus, dass die beiden Hotels in etwa zwei Jahren eröffnen können. Als ersten müssten die Bauprojekte erstellt und die Bauaufträge vergeben werden, bevor die Bauarbeiten beginnen können.