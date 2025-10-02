Álora feiert seine Gastronomie: Día de las Sopas Perotas am Samstag

Isabel Méndez Álora Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Am kommenden Samstag, 4. Oktober, findet in Álora einer der wichtigsten Termine im Fest-Kalender statt: der Tag der Sopas Perotas - einen für die Gemeinde typischen Salat aus Paprika, Tomaten, Knoblauch und Brotkrumen - der in diesem Jahr zum 21. Mal stattfindet. Es wird ein gastronomischer Markt stattfinden, an dem mehr als 60 Unternehmen teilnehmen, die typische lokale Produkte und Kunsthandwerk anbieten. Außerdem können die Besucher eine Ausstellung alter Berufe, Kinderworkshops und ein umfangreiches Musik- und Kulturprogramm genießen.

Unter den geplanten Darbietungen sind die Teilnahme einer Verdiales-Gruppe, lokale Tanzgruppen sowie Konzerte von Joana Jiménez und ein eine Cover-Band hervorzuheben, die den Tag musikalisch abrunden werden.

Der zentrale Moment des Tages wird gegen zwei Uhr nachmittags sein, wenn auf der Plaza Baja die traditionelle Verteilung der Sopas Perotas stattfindet. Außerdem werden mehr als 20 Bars in der Gemeinde den Kunden, die dieses typische Gericht probieren möchten, eine kostenlose Tapa anbieten.

Darüber hinaus werden Führungen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Álora angeboten, bei denen die Besucher etwas über die Geschichte und das Erbe der Stadt erfahren können. Um den Zugang zur Veranstaltung zu erleichtern, werden kostenlose Busse vom Bahnhof und vom Parkplatz in El Quebradero aus zur Verfügung stehen.