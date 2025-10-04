Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Tödlicher Unfall

Auto in Antequera gegen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen - Fahrer war sofort tot

Unfall ereignete sich bei Kilometer 115 der A-45

SUR

Antequera

Samstag, 4. Oktober 2025

Ein Mann ist am gestrigen Freitag ums Leben gekommen, als sein Fahrzeug auf der A-45 in Antequera von der Straße abkam und anschließend in Flammen aufging.

Der Vorfall ereignete sich um 20.30 Uhr bei Kilometer 115 der A-45. Nach den Aussagen derjenigen, die die Notrufnummer angerufen haben, kam das Auto von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf, wobei der Fahrer eingeklemmt wurde.

Die Guardia Civil de Tráfico, die Feuerwehr, die Ortspolizei und die medizinischen Dienste waren vor Ort, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Feuerwehr musste außerdem den durch den Unfall verursachten Vegetationsbrand löschen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Algarrobo Costa feiert wieder sein großes Oktoberfest nach deutschem Vorbild
  2. 2 Deutsches Konsulat Málaga feiert Einheitstag mit vielen deutschen und spanischen Gästen
  3. 3 Ex-Hurrikan Gabrielle setzt Teile Spaniens unter Wasser
  4. 4 Und niemand regt sich auf
  5. 5 In Marbella findet vom 30. September bis zum 5. Oktober das Marbella International Filmfestival statt
  6. 6 Spanien trifft in Málaga auf Schweden %u2013 Tickets ab sechs Euro online erhältlich
  7. 7 Der Stier und sein Kampf
  8. 8 Pingpong mit Parkinson: Wie Tischtennis den Erkrankten hilft
  9. 9 Erster Sieg in der Königsklasse: Borussia Dortmund bezwingt Bilbao 4:1
  10. 10 Titelverteidiger Paris Saint-Germain siegt spät in Barcelona

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Auto in Antequera gegen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen - Fahrer war sofort tot

Auto in Antequera gegen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen - Fahrer war sofort tot