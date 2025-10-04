Auto in Antequera gegen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen - Fahrer war sofort tot

SUR Antequera Samstag, 4. Oktober 2025 Teilen

Ein Mann ist am gestrigen Freitag ums Leben gekommen, als sein Fahrzeug auf der A-45 in Antequera von der Straße abkam und anschließend in Flammen aufging.

Der Vorfall ereignete sich um 20.30 Uhr bei Kilometer 115 der A-45. Nach den Aussagen derjenigen, die die Notrufnummer angerufen haben, kam das Auto von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf, wobei der Fahrer eingeklemmt wurde.

Die Guardia Civil de Tráfico, die Feuerwehr, die Ortspolizei und die medizinischen Dienste waren vor Ort, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Feuerwehr musste außerdem den durch den Unfall verursachten Vegetationsbrand löschen.