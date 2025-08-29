Cártama lässt Brücke reinigen zur Vermeidung von Überschwemmungen

Julio J. Portabales Cártama Freitag, 29. August 2025 Teilen

Die Sommersaison neigt sich dem Ende zu, auch wenn es noch einige Wochen bis dahin sind. Aber der Herbst zeichnet sich bereits am Horizont ab, und damit kommt bei vielen die Angst vor Stürmen auf, die bereits im letzten Jahr die Provinz Málaga schwer getroffen haben. In den Monaten von Ende September bis März und April spielen der Himmel und Niederschläge erneut eine wichtige Rolle.

Cártama, eine der von den Unwettern und Dürren des letzten Jahres am stärksten betroffenen Gemeinden Málagas, bereitet sich darauf vor, ihre Ressourcen optimal zu nutzen, um zu vermeiden, dass sich die Probleme wie vor weniger als einem Jahr wiederholen. Das Überlaufen der Flüsse und die Überschwemmungen in den Stadtvierteln werden seit Monaten mit verschiedenen Maßnahmen bekämpft. Die jüngste Maßnahme ist die Reinigung und Säuberung der Brücke über die Bäche Torre und Gorrino, einer Schlüsselstelle, an der es zu Überschwemmungen kommen kann.

Das Ziel dieser Maßnahme ist nichts anderes «als mögliche Überschwemmungen bei der Ankunft sintflutartiger Regenfälle zu vermeiden», erklärte der Bürgermeister der Stadt Cartameña, Jorge Gallardo. Nach Ansicht des Bürgermeisters dieser Gemeinde im Guadalhorce-Tal sind diese Maßnahmen «präventiv» und sehr «notwendig». Er betonte auch, dass diese Art von Arbeiten im Sommer durchgeführt werden sollten, damit die Bäche und Flüsse «in perfektem Zustand für die Regenzeit sind».

Die Arbeiten zur Reinigung und Pflege der Brücke zwischen den beiden Wasserläufen begannen vor einer Woche, nachdem das Rathaus die entsprechende Genehmigung von der andalusischen Landesregierung erhalten hatte. Es sei daran erinnert, dass die autonome Körperschaft für den öffentlichen Wasserbereich aller Flüsse und Wasserläufe außerhalb der städtischen Gebiete zuständig ist, wie in diesem Fall.

Unterstützung der Nachbarschaft

Die Arbeiten wurden von verschiedenen Bereichen der Gesellschaft tatkräftig unterstützt. Zu den Mitarbeitern der Stadtverwaltung gesellten sich Einsatzkräfte der Provinzfeuerwehr von Málaga. Auch die Einwohner der Gemeinde zeigten sich solidarisch: Mehrere Anwohner stellten Maschinen zur Verfügung, um die Sedimente zu beseitigen, die den Abfluss der großen Rohre am Fuß der Brücke für Kraftfahrzeuge blockierten, wo der Bach Torre in den Bach Gorrino mündet.

20 Kilometer geräumte Gemeindestraßen

Dies ist nicht die einzige Maßnahme, die sowohl die Stadtverwaltung als auch die Provinzregierung in der Ortschaft durchführen. So hat das Rathaus vor einigen Monaten einen Plan zur Säuberung der Gemeindestraßen und Bäche gestartet. Nach mehrmonatiger Arbeit wurde bestätigt, dass bereits 20 Kilometer Gemeindestraßen sowie vier weitere Bäche im Stadtgebiet gereinigt und gesäubert wurden.

4 gereinigte Bäche

Darüber hinaus investierte die Provinzregierung seit Ende Mai fast eine Million Euro in die Sanierung des Flusses Guadalhorce, der bei der Bewertung der Hochwasserproblematik im Mittelpunkt steht. Dort wurden Maßnahmen wie die Beseitigung von Geröll und Materialien, die sich während der sintflutartigen Regenfälle angesammelt hatten, sowie der Bau eines Schutzdamms an einer durch die Überschwemmungen beschädigten örtlichen Straße durchgeführt.