Baubeginn für neues städtisches Freibad von Alhaurin el Grande

Julio J. Portabales Alhaurín el Grande Montag, 29. September 2025

Seit Monaten wurde darauf gewartet, dass dieses Bild Wirklichkeit wird. Und nun wurden in dieser letzten Septemberwoche bereits die ersten Maschinen gesichtet, die für den Bau des lang erwarteten städtischen Freibads in Alhaurín el Grande zuständig sein werden. Das Rathaus hat den Beginn dieser Arbeiten bestätigt, um die von der Bevölkerung Alhauríns geforderte Infrastruktur zu errichten, die jetzt in den ersten Tagen der Bauarbeiten Gestalt annimmt.

Es sei daran erinnert, dass der Weg bis zu diesem Punkt lang und kompliziert war. Im November 2024, also vor fast einem Jahr, veröffentlichte der Stadtrat die Ausschreibung für den Bau, wobei der Standort im städtischen Sportkomplex an der Straße nach Cártama vorgesehen war, wo sich die Bouleplätze befinden.

Im Dezember wurde der Zuschlag für die kommunale Infrastruktur erteilt, und von diesem Zeitpunkt an wurde nach Angaben der Stadtverwaltung an der administrativen Verwaltung gearbeitet, um den Beginn der Arbeiten so schnell wie möglich und mit den größtmöglichen Garantien zu ermöglichen. Bei einigen dieser Schritte kam es jedoch aufgrund von Komplikationen zu Verzögerungen, die bis heute andauern.

Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass dieses „historische Projekt« mit einem Budget von 500.000 Euro und einer Bauzeit von bis zu sechs Monaten geplant ist, sodass das Schwimmbad voraussichtlich im Sommer 2026 in Betrieb genommen werden kann. Dies werde einen „Meilenstein« in der Sportinfrastruktur der Gemeinde darstellen, erklärte der Bürgermeister der Stadt, Anthony Bermúdez.

Technische Details

Bei der offiziellen Vorstellung des Projekts wurden verschiedene technische Details dieser neuen Infrastruktur erläutert. So wird beispielsweise die 281 Quadratmeter große Wasserfläche eine maximale Tiefe von 1,70 Metern haben und es werden Grün- und Erholungsbereiche integriert, die direkt mit dem städtischen Wasserpark verbunden sind.

Die Arbeiten werden von städtischen Mitarbeitern in Zusammenarbeit mit den Abteilungen für öffentliche Arbeiten und Sport koordiniert, nachdem eine anfängliche Verzögerung bei der Ausschreibung überwunden wurde. Der endgültige Zuschlag wurde an das Unternehmen Sardesa vergeben, das bereits mit den Aushubarbeiten begonnen hat. Die Stadträtin für öffentliche Arbeiten, Teresa Sánchez, erklärte, dass die Arbeiten in den kommenden Monaten durchgeführt werden: „Wir hoffen, dass das Schwimmbad im nächsten Sommer für alle Anwohner unter Einhaltung höchster Gesundheitsstandards eröffnet werden kann.«