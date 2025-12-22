Sueldazo-Los von ONCE im Wert von 240.000 Euro hat Gewinner in Ronda

Ester Requena Montag, 22. Dezember 2025 Teilen

Doppeltes Glück innerhalb einer Woche in Ronda. ONCE hat wieder einmal sein Füllhorn in der Stadt am Tajo ausgeschüttet. Nur zwei Tage nach der Ausschüttung von 350.000 Euro unter zehn Bewohnern der Stadt, fiel dort am vergangenen der Hauptpreis der Sueldazo-Ziehung, das heißt, eine Person erhält zehn Jahre lang 2.000 Euro pro Monat, insgesamt 240.000 Euro.

Verkauft wurde das Los von Roberto Carlos Hidalgo, ONCE-Verkäufer seit 2008 im Industriegebiet El Fuerte in Ronda. «Ich bin begeistert, das ist eine große Genugtuung. Ich freue mich immer, wenn ich ein prämiertes Los verkaufe, und wenn dieser Tag kommt, ist die Freude groß, besonders so kurz vor Weihnachten», sagt Hidalgo.

Das war aber nicht der einzige ONCE-Preis in Andalusien am Samstag. In Puerto Real (Cádiz) gewann ein Gewinner ein Sueldazo in Höhe von 300.000 Euro in bar und 5.000 Euro monatlich für 20 Jahre, insgesamt also 1,5 Millionen Euro, und neun weitere Personen gewannen jeweils 20.000 Euro, insgesamt also 180.000 Euro. So hat ONCE am Samstag fast zwei Millionen Euro zwischen den beiden andalusischen Provinzen verteilt.

Die Sueldazo-Ziehung von ONCE am Wochenende bietet, jeden Samstag und Sonntag, einen Hauptpreis von 300.000 Euro für die fünf Ziffern und Serien, plus 5.000 Euro pro Monat über 20 Jahre für einen einzigen Coupon. Und Preise von 2.000 Euro pro Monat über 10 Jahre für vier andere Lose mit der Gewinnnummer.