Der Campo de Cámara zwischen dem Torcal und der Axarquía - auf Entdeckungstour im Hinterland von Málaga

Javier Almellones Málaga Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Zwischen dem Torcal de Antequera und der Alta Axarquía befindet sich ein natürlicher Korridor, der heute als die historische Region, die er war, in Erinnerung ist: der Campo de Cámara.

Jahrhundertelang war es ein wichtiger Ort für die Versorgung des nasridischen Königreichs mit seinen Ernten. Heute besteht es aus Gemeinden, die auf der gleichen horizontalen Achse liegen, wie Valle de Abdalajís, Casabermeja, Almogía, Villanueva de la Concepción, Colmenar, Periana, Riogordo, Colmenar, Comares, Alfarnate, Alfarnatejo und Villanueva de Cauche.

Geführte Wanderungen in Casabermeja

Wenn die Sonne nicht mehr auf Casabermeja scheint, ist es eine gute Zeit, um das Gebiet zu genießen. Das ist der Vorschlag des Programms Senderismo al Fresco, das vom Fremdenverkehrsamt der Stadt im Sommer organisiert wird.

Wie in den vergangenen Jahren wurden Routen geplant, die zu Sehenswürdigkeiten wie den Peñas de Cabrera (Höhlenmalereien) oder dem Tausendjährigen Olivenbaum führen. Nach jeder Route gibt es in der Regel Tapas in nahe gelegenen Bars und Restaurants. Für die Teilnahme an diesen Routen ist eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 637 582 977 erforderlich. Senderismo al Fresco findet bis zum 11. September jeden Dienstag und Donnerstag statt.

Der Campo de Cámara ist eine Region, die historisch eng mit dem Land verbunden ist. Ob als Ackerbauern oder Viehzüchter, die Bewohner dieser Dörfer haben es verstanden, die Fruchtbarkeit dieses von steilen Kalksteinbergen umgebenen Gebiets zu nutzen.

Museen in Casabermeja, Colmenar, Riogordo und Alfarnate

Um dies besser zu verstehen, ist es ratsam, die Museen zu besuchen, in denen volkstümliche Kunst, landwirtschaftliche Geräte und Bräuche der Vorfahren nachgestellt werden. Dazu gehören die Casa de la Cabra Malagueña (Casabermeja), das Honigmuseum (Colmenar) und das Ethnografische Museum (Riogordo). Es gibt auch Ölmühlen wie die von Mondrón in Periana, in denen Steinmühlen und andere Werkzeuge zur Gewinnung von Olivenöl aufbewahrt werden.

Neben diesen Museen, die mit der Landwirtschaft verbunden sind, gibt es in Alfarnate noch einen ganz besonderen Ort, eine Sammlung von antikem Spielzeug.

Schefelhaltiges Bad bei Periana

In einem Weiler von Periana, ganz in der Nähe der Straße, die das Dorf mit Riogordo verbindet, befinden sich die Baños de Vilo, die für ihr schwefelhaltiges Wasser bekannt sind. Hier fließt das Wasser mit einer Temperatur von 21 Grad Celsius.

Vergrößern Die Baños del Vilo. J.A.

Im 18. und 19. Jahrhundert genoss es aufgrund seiner Eigenschaften großes Ansehen. Der Zugang ist frei, allerdings sollte man bedenken, dass er aufgrund seiner eigenen Kapazität relativ eingeschränkt ist. Es ist ratsam, früh am Morgen zu gehen.

Großes kulinarisches Angebot

Wer die heißen Sommertage in diesen Dörfern im Landesinneren verbringt, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, leckere Souvenirs mit nach Hause zu nehmen, um seine Vorratskammern zu füllen.

Ziegenkäse aus Málaga, reiner Bienenhonig, natives Olivenöl extra, Mandeln, Wein aus der Region, Wurstwaren, Brot und hausgemachte Süßigkeiten sind einige der traditionellen Produkte, die man in den Dörfern des Campo de Cámara kaufen kann.

In den Bars und Restaurants dieser Gegend kann man ein Produkt genießen, das in dieser Gegend tief verwurzelt ist: das Málaga-Mastrind, das mit der Landwirtschaft und Viehzucht verbunden ist.

Neben vielen anderen empfehlenswerten Restaurants können Sie hier auch das Venta Los Atanores in Valle de Abdalajís, Casa Pedro, La Huerta, das Asador Puerta de Málaga und El Puerto in Casabermeja oder die Pirineos de la Costa del Sol in Alfarnatejo besuchen.

Vergrößern Das aus Ziegenfleisch bestehende Gericht Chivo lechal malagueño ist typisch für die Region. J.A.

Ein Muss auf dem Campo de Cámara ist auch im Sommer der älteste Olivenbaum, der jemals in der Provinz Málaga gepflanzt wurde.

Dieses über tausend Jahre alte Exemplar befindet sich in der Gemeinde Casabermeja und ist als Olivenbaum des Carnicero-Bachs bekannt. Er hat drei Stämme mit einem Gesamtumfang von mehr als sieben Metern.

Obwohl der Beginn des neuen Schuljahres vor der Tür steht, ist der Sommer im Campo de Cámara noch nicht vorbei. Vielmehr gibt es noch einige großartige traditionelle Veranstaltungen, vor allem im Monat September.

Dazu gehören die Pisa de Riogordo, die am 6. September stattfindet und die Fiesta de la Cabra Malagueña in Casabermeja, die am 20. und 21. SEptember gefeiert wird.