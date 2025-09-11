Der 16. Cómpeta Art Walk hält wieder viel Kreatives bereit

MARLENE WÖRNER CÓMPETA Donnerstag, 11. September 2025 Teilen

Das charmante Bergdorf Cómpeta ist bekannt für seine Traditionen und seine Gastfreundschaft. Darüber hinaus wird hier seit 16 Jahren der 'Paseo de Arte' organisiert, der die Ortschaft in eine große Kunstgalerie verwandelt, in der die Besucher künstlerische Arbeiten in all ihren Formen genießen können: Malerei, Zeichnung, Illustration, Skulptur, Fotografie, Keramik, Musik, Poesie und Schriftstellerei, Schmuck, Web- und Textilkunst, digitale Kunst, spirituelle Kunst, Performancekunst und vieles mehr.

Vom 12. bis 14. September kann man die Ausstellungen von rund 40 lokal ansässigen Künstlern aus 13 Ländern auf sich wirken lassen. Sie stammen aus Spanien, Kuba, Deutschland, Japan, Belgien, der Schweiz, Frankreich, Irland, Litauen, dem Vereinigten Königreich, Italien, den Niederlanden und Polen. Unter den Künstlern sind sowohl Profis als auch Amateure, Erwachsene und Kinder mit viel Talent vertreten. Beim Kunstrundgang besteht die Möglichkeit, sie persönlich kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen und ihre Kunst hautnah zu erleben. Selbstverständlich kann man die ausgestellten Arbeiten auch erwerben oder individuelle Werke in Auftrag geben. Die Ausstellungsräume sind an allen drei Tagen von 11 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch Musik ist eine Kunstform und seit jeher wichtiger Bestandteil des Art Walks. Es gibt spontane musikalische Einlagen an den Ausstellungsorten, Jam Sessions und am 13. September findet um 22 Uhr ein Konzert der Rockband Maika Lavera auf der Plaza Almijara statt. Darüber hinaus darf man auf weitere Überraschungen und Aktivitäten im Rahmen der Veranstaltung gespannt sein. Am besten merkt man sich den Termin schon im Kalender vor, um sich auf den Spuren des Art Walks auf eine Reise durch die faszinierende Welt der Kunst zu begeben.

Mehr Information gibt es auf Facebook: artwalk.competa.official, auf Instagram: @artwalk_competa, unter www.artwalkcompeta.eu und unter der E-Mail contact.artwalk.competa@gmail.com.