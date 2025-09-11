Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Ausschnitt aus einer Arbeit des 14-jährigen Alberto Merino. SDA
Ausstellungs-Rundgang

Der 16. Cómpeta Art Walk hält wieder viel Kreatives bereit

Vom 12. bis 14. September findet das beliebte Kunstevent statt, bei dem an 14 Standorten Werke von rund 40 Künstlern aus 13 Ländern zu sehen sind

MARLENE WÖRNER

CÓMPETA

Donnerstag, 11. September 2025

Das charmante Bergdorf Cómpeta ist bekannt für seine Traditionen und seine Gastfreundschaft. Darüber hinaus wird hier seit 16 Jahren der 'Paseo de Arte' organisiert, der die Ortschaft in eine große Kunstgalerie verwandelt, in der die Besucher künstlerische Arbeiten in all ihren Formen genießen können: Malerei, Zeichnung, Illustration, Skulptur, Fotografie, Keramik, Musik, Poesie und Schriftstellerei, Schmuck, Web- und Textilkunst, digitale Kunst, spirituelle Kunst, Performancekunst und vieles mehr.

Vom 12. bis 14. September kann man die Ausstellungen von rund 40 lokal ansässigen Künstlern aus 13 Ländern auf sich wirken lassen. Sie stammen aus Spanien, Kuba, Deutschland, Japan, Belgien, der Schweiz, Frankreich, Irland, Litauen, dem Vereinigten Königreich, Italien, den Niederlanden und Polen. Unter den Künstlern sind sowohl Profis als auch Amateure, Erwachsene und Kinder mit viel Talent vertreten. Beim Kunstrundgang besteht die Möglichkeit, sie persönlich kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen und ihre Kunst hautnah zu erleben. Selbstverständlich kann man die ausgestellten Arbeiten auch erwerben oder individuelle Werke in Auftrag geben. Die Ausstellungsräume sind an allen drei Tagen von 11 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch Musik ist eine Kunstform und seit jeher wichtiger Bestandteil des Art Walks. Es gibt spontane musikalische Einlagen an den Ausstellungsorten, Jam Sessions und am 13. September findet um 22 Uhr ein Konzert der Rockband Maika Lavera auf der Plaza Almijara statt. Darüber hinaus darf man auf weitere Überraschungen und Aktivitäten im Rahmen der Veranstaltung gespannt sein. Am besten merkt man sich den Termin schon im Kalender vor, um sich auf den Spuren des Art Walks auf eine Reise durch die faszinierende Welt der Kunst zu begeben.

Mehr Information gibt es auf Facebook: artwalk.competa.official, auf Instagram: @artwalk_competa, unter www.artwalkcompeta.eu und unter der E-Mail contact.artwalk.competa@gmail.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Spanien und Israel
  2. 2 Canyoning %u2013 Abenteuer in der Schlucht Las Angosturas in Benahavís
  3. 3 Netanjahu muss gestoppt werden
  4. 4 Etappe der Vuelta de España wegen Protesten verkürzt: Bernal gewinnt
  5. 5 Torrox feiert seinen Touristentag
  6. 6 Nacktbaden adiós: Spanische Strände geben sich bedeckt
  7. 7 Ausbildung zum Dokumentarfilmer an der Costa del Sol
  8. 8 Mitglieder des internationalen Presseclubs der Costa del Sol entdecken die Axarquía
  9. 9 6:0 in der Türkei: Spanien zaubert sich in einen Rausch
  10. 10 Alcaraz gewinnt US Open und wird Nummer eins der Tenniswelt

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Der 16. Cómpeta Art Walk hält wieder viel Kreatives bereit

Der 16. Cómpeta Art Walk hält wieder viel Kreatives bereit