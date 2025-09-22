9,3 Millionen Euro für die Abwasserreinigung im Hinterland der Provinz Málaga

Julio J. Portabales Málaga Montag, 22. September 2025 Teilen

Andalusiens Regionalregierung hat das Budget für das Ausschreibungsverfahren für fünf Abwasserprojekte in den Provinzen Granada, Jaén, Málaga und Sevilla genehmigt. Dem Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung stehen demnach 21,6 Millionen Euro für Maßnahmen zur Verfügung, die bereits im Jahr 2010 als von allgemeinem Interesse erklärt wurden und die darauf abzielen, die Abwasserbehandlung in acht Städten in Andalusien zu verbessern. Nach Angaben der Junta werden die neuen Infrastrukturen zwischen 2026 und 2028 betriebsbereit sein.

In der Provinz Málaga liegt ein Augenmerk auf dem Guadalhorce-Tal, wo die Regionalregierung fast 1,8 Millionen Euro für die Verbesserung der Abwasserbehandlung in den Gemeinden Álora, Pizarra und Coín bereitstellen wird. Das Projekt umfasst den Bau eines zusätzlichen Abflusses in der Kläranlage Bajo Guadalhorce. Dieser Abfluss ermöglicht es, die Abwässer im Falle einer Unterbrechung des Kläranlagenbetriebs flussabwärts umzuleiten und so zu verhindern, dass sie die Wassereinzugsgebiete im Gebiet von Aljaima beeinträchtigen.

1,8 Millionen Euro

Die Arbeiten kommen rund 69.000 Einwohnern der drei Gemeinden Málagas zugute und verbessern die Qualität der Abwasserentsorgung erheblich. Die Regionalregierung weist darauf hin, dass diese Projekte mit öffentlichen Mitteln finanziert werden und dass sie nicht nur eine Dienstleistung für die Bevölkerung darstellen, sondern auch einen Fortschritt bei der Einhaltung der europäischen Vorschriften für die Abwasserbehandlung.

Neue Kläranlage in Sierra de Yeguas

Neben dem Projekt in Guadalhorce wird das andalusische Agrarministerium auch in der Region Antequera investieren. In Sierra de Yeguas und dem Ortsteil Navahermosa werden rund 7,5 Millionen Euro für den Bau einer neuen Kläranlage bereitgestellt. Diese Anlage wird über einen Sammler, ein Regenbecken und einen Pumpmechanismus zur Kläranlage verfügen und kann die Abwässer von rund 4.400 Einwohnern behandeln.

7,5 Millionen Euro

Die Regierung betont, dass diese Projekte im Gesamtwert von 9,3 Millionen Euro notwendig seien, um die Reinigung der Abwässer zu gewährleisten, die Umwelt zu schützen und Tausende von Einwohnern in ländlichen Gebieten zu versorgen, in denen Wasser eine strategische Ressource ist.