Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Die Kläranlage Bajo Guadalhorce erhält einen zusätzlichen Abfluss. SUR
Kläranlagen

9,3 Millionen Euro für die Abwasserreinigung im Hinterland der Provinz Málaga

Die Maßnahmen des andalusischen Agrarministeriums sollen die Abwasserentsorgung von Álora, Pizarra und Coín modernisieren und den Bau einer Kläranlage in Sierra de Nievas ermöglichen

Julio J. Portabales

Málaga

Montag, 22. September 2025

Andalusiens Regionalregierung hat das Budget für das Ausschreibungsverfahren für fünf Abwasserprojekte in den Provinzen Granada, Jaén, Málaga und Sevilla genehmigt. Dem Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung stehen demnach 21,6 Millionen Euro für Maßnahmen zur Verfügung, die bereits im Jahr 2010 als von allgemeinem Interesse erklärt wurden und die darauf abzielen, die Abwasserbehandlung in acht Städten in Andalusien zu verbessern. Nach Angaben der Junta werden die neuen Infrastrukturen zwischen 2026 und 2028 betriebsbereit sein.

In der Provinz Málaga liegt ein Augenmerk auf dem Guadalhorce-Tal, wo die Regionalregierung fast 1,8 Millionen Euro für die Verbesserung der Abwasserbehandlung in den Gemeinden Álora, Pizarra und Coín bereitstellen wird. Das Projekt umfasst den Bau eines zusätzlichen Abflusses in der Kläranlage Bajo Guadalhorce. Dieser Abfluss ermöglicht es, die Abwässer im Falle einer Unterbrechung des Kläranlagenbetriebs flussabwärts umzuleiten und so zu verhindern, dass sie die Wassereinzugsgebiete im Gebiet von Aljaima beeinträchtigen.

1,8 Millionen Euro

Die Arbeiten kommen rund 69.000 Einwohnern der drei Gemeinden Málagas zugute und verbessern die Qualität der Abwasserentsorgung erheblich. Die Regionalregierung weist darauf hin, dass diese Projekte mit öffentlichen Mitteln finanziert werden und dass sie nicht nur eine Dienstleistung für die Bevölkerung darstellen, sondern auch einen Fortschritt bei der Einhaltung der europäischen Vorschriften für die Abwasserbehandlung.

Neue Kläranlage in Sierra de Yeguas

Neben dem Projekt in Guadalhorce wird das andalusische Agrarministerium auch in der Region Antequera investieren. In Sierra de Yeguas und dem Ortsteil Navahermosa werden rund 7,5 Millionen Euro für den Bau einer neuen Kläranlage bereitgestellt. Diese Anlage wird über einen Sammler, ein Regenbecken und einen Pumpmechanismus zur Kläranlage verfügen und kann die Abwässer von rund 4.400 Einwohnern behandeln.

7,5 Millionen Euro

Die Regierung betont, dass diese Projekte im Gesamtwert von 9,3 Millionen Euro notwendig seien, um die Reinigung der Abwässer zu gewährleisten, die Umwelt zu schützen und Tausende von Einwohnern in ländlichen Gebieten zu versorgen, in denen Wasser eine strategische Ressource ist.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung in Spanien dramatisch angestiegen
  2. 2 Die durchschnittliche Rente liegt in der Provinz Málaga bei 1.375 Euro und zählt zu den niedrigsten Spaniens
  3. 3 Grenzzaun in Gibraltar wird im Januar abgerissen
  4. 4 Mit Eseln gegen die Flammen im spanischen Nationalpark Doñana
  5. 5 El Borge feiert sein Fest rund um die Rosinenproduktion
  6. 6 Kreuz aus Deutschland auf der Sagrada Familia von Barcelona vor Vollendung
  7. 7 Casabermeja veranstaltet ein Fest rund um die Ziege
  8. 8 Zwei Jahrzehnte Männermode made in Vélez-Málaga
  9. 9 Spanisch-französische Fusion soll Biohandel stärken
  10. 10 Strandgymnastik findet nach der Sommerpause wieder statt

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch 9,3 Millionen Euro für die Abwasserreinigung im Hinterland der Provinz Málaga

9,3 Millionen Euro für die Abwasserreinigung im Hinterland der Provinz Málaga