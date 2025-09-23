Die Meisterschaft der besten Hamburger kommt nach Alhaurín de la Torre

Isabel Méndez Alhaurín de la Torre Dienstag, 23. September 2025 Teilen

Liebhaber origineller Burger, darunter auch „Smash-Burger«, haben dieses Wochenende einen Termin in Alhaurín de la Torre. Vom 25. bis 28. September findet auf dem Messegelände der Stadt in Málaga zum ersten Mal „The Burger Cup« statt, ein gastronomischer Wettbewerb, der durch verschiedene Orte Spaniens tourt und sich selbst als „das brutalste Burger-Turnier des Landes« bezeichnet.

An der von der Jugendabteilung des Rathauses von Alhaurín organisierten Veranstaltung nehmen neun Marken mit ihren Kreationen teil, die von den Teilnehmern verkostet werden können, um ihren Favoriten zu wählen.

Außerdem gibt es Foodtrucks, die Desserts verkaufen, und zur Abrundung des Besuchs gibt es Live-Musik, einen lokalen Tätowierer, Kinderworkshops des Vereins Corresponsales Juveniles sowie Ausstellungen und eine Kinderkochshow am Samstag, 27. September, um 13 Uhr. Darüber hinaus wird es die Möglichkeit geben, die Desserts von El Señor de las Donas zu probieren.

Die konkurrierenden Burger sind:

-Nache's aus Ávila, Experten für geräucherte Fleischwaren mit Avileña-Rindfleisch, handwerklich hergestelltem Brot und viel Sorgfalt bei jedem Bissen.

-Smokiemadriz aus Madrid, die ihren langsam gegarten und geräucherten Hamburger vorstellen.

-Blitz Burger, aus Murcia, mit seinem hochwertigen Smash-Burger.

-Briochef.es aus Madrid, das in den Jahren 2024 und 2025 zum besten Burger in Madrid gewählt wurde.

-Ficus Burger Food ist die andalusische Vertretung mit dem rosa Brötchen-Burger.

-Vulcano Grill in Torrejón de Ardoz (Madrid), der sich durch die geschmolzene Käsespritze in seinen Hamburgern auszeichnet.

-Burger Lab kommt aus Albacete und präsentiert sich als eine Mischung aus Wissenschaft, Fleisch und Kreativität.

-Schburger, aus Valencia, mit einer innovativen Note in seiner Kreation.

-MR Beast Burger ist die internationale Vertretung, denn sie kommen aus den Vereinigten Staaten und sind zum ersten Mal in Spanien dabei.

Für Personen mit Glutenallergie wird es glutenfreies Brot und Burger für Kinder geben.

Die Öffnungszeiten von «The Burger Cup» sind am Donnerstag, den 25. September, von 19 bis 24 Uhr, am Freitag, den 26., von 19 bis 1 Uhr nachts sowie am Samstag von 12 bis 1 Uhr und am Sonntag von 12 bis 24 Uhr.

Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung gilt als «haustierfreundlich», d. h. Haustiere können mitgebracht werden.