Die Ernte der Aloreña-Oliven beginnt nach Jahren der Dürre in diesem Jahr mit guten Aussichten

Die Aloreña-Olive, die einzige in Spanien mit einer geschützten Herkunftsbezeichnung für Tafeloliven, ist mit dem Beginn der Saison 2025 in Málaga wieder in aller Munde. Nach mehreren Jahren, die von Trockenheit und einem Rückgang der Produktion geprägt waren, verspricht der Beginn der Ernte in diesem Jahr gute Aussichten für die 3.000 Familien, die im Guadalhorce-Tal, in der Sierra de las Nieves und in der Serranía de Ronda direkt von dieser Kultur abhängen.

Die Gemeinde Alozaina war am vergangenen Freitag Schauplatz des offiziellen Starts der Erntekampagne 2025 der geschützten Aceituna Aloreña de Málaga. An der Veranstaltung nahmen der Landwirtschaftsdelegierte der andalusischen Regionalregierung, Fernando Fernández Tapia-Ruano, und der Bürgermeister der Gemeinde sowie Vertreter der Aufsichtsbehörde über die Produkte mit Herkunftsbezeichnung und der Genossenschaften der Region teil. Der Beginn der Ernte wird von ermutigenden Nachrichten begleitet: Nach drei Jahren mit sehr niedrigen Erträgen aufgrund der Trockenheit wird für dieses Jahr eine durchschnittliche Ernte erwartet, jedoch mit Oliven von ausgezeichneter Qualität.

Die starken Regenfälle im Oktober und November 2024 sowie im vergangenen Frühjahr haben dazu beigetragen, dass ein Großteil der Produktionskapazität der Olivenhaine wiederhergestellt werden konnte. Hinzu kommt das geringe Auftreten der Olivenfliege, wodurch die Anzahl der befallenen Oliven deutlich zurückgegangen ist. „Die Voraussetzungen für eine in Bezug auf die Menge moderate, aber qualitativ hervorragende Ernte sind gegeben«, betonte Fernández Tapia-Ruano während seines Besuchs auf einem Betrieb in der Gemeinde Alozaina, wo die ersten Oliven der Saison geerntet wurden.

Der Anbau der geschützten «Aceituna Aloreña de Málaga», der ersten in Spanien anerkannten Tafelolive, umfasst derzeit eine Fläche von rund 17.800 Hektar, verteilt auf 19 Gemeinden in den Regionen Guadalhorce-Tal, Sierra de las Nieves und Serranía de Ronda. Rund 3.000 Familien sind von diesem Anbau abhängig. In der letzten, von der Dürre geprägten Saison wurden kaum 290.000 Kilogramm zertifiziert, verglichen mit den 2 bis 3,5 Millionen Kilogramm, die in einer als normal geltenden Saison erreicht werden.

290.000 Kilogramm Aloreña-Oliven in der letzten Saison

Der Unterschied zu den letzten Jahren ist signifikant. Im Jahr 2022 wurden 877.000 Kilo zertifiziert, im Jahr 2023 etwas mehr als eine Million und im Jahr 2024 betrug der Rückgang weniger als ein Drittel der üblichen Menge. Diese Zahlen spiegeln den Schlag wider, den der Mangel an Niederschlägen einem Sektor versetzt hat, der Tradition, Beschäftigung und eine auf nationalen und internationalen Märkten anerkannte Marke vereint. «Wir haben drei sehr schwierige Jahre hinter uns, deshalb ist es besonders erfreulich, dass wir in dieser Saison von Oliven von höchster Qualität sprechen können», erklärte der Präsident der Aufsichtsbehörde, Juan Miguel Gómez Trujillo.

Neue Hilfe

In seiner Rede hob Fernández Tapia-Ruano die Bemühungen des andalusischen Landwirtschaftsministeriums hervor, das aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Sonderhilfen bereitgestellt hat, um die Olivenbauern in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Wie er ankündigte, wird in den kommenden Wochen der vorläufige Beschlussvorschlag für diese Beihilfen veröffentlicht, der mehr als 1.500 Begünstigte in der Region Guadalhorce und einen Gesamtbetrag von über einer Million Euro vorsieht. „Unser Ziel ist es, den Landwirten zur Seite zu stehen und ihnen dabei zu helfen, eine für die Wirtschaft und Identität unserer Dörfer grundlegende Tätigkeit aufrechtzuerhalten«, erklärte er.

Darüber hinaus hob der Delegierte auch die Zusammenarbeit mit der Regionalregierung hervor, um die Gesundheit der Olivenhaine zu verbessern. Seit zwei Jahren sind die unter der Herkunftsbezeichnung geschützten Parzellen Teil des Netzwerks für Pflanzenschutzwarnungen und -informationen in Andalusien (RAIF), das eine genauere Überwachung von Schädlingen und Krankheiten ermöglicht. Hinzu kommt die Förderung von landwirtschaftlichen Versicherungsverträgen, deren Zuschuss von der Regionalregierung seit 2019 verdoppelt wurde.

«Die Regionalregierung hat eine Vereinbarung mit Agroseguro unterzeichnet, die eine direkte Subventionierung der Prämie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ermöglicht», betonte Fernández.

In diesem Zusammenhang betonte Fernández Tapia-Ruano, wie wichtig es sei, die Ernte zu versichern, um irreparable Verluste zu vermeiden. „Die andalusische Landesregierung hat einen entscheidenden Schritt nach vorne getan, indem sie eine Vereinbarung mit der Agrarversicherung Agroseguro unterzeichnet hat, die es ermöglicht, die Prämie direkt zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses direkt zu subventionieren und so unnötige Wartezeiten zu vermeiden«, erklärte er. Dadurch kommen die Beihilfen früher in Form einer Senkung der Versicherungskosten und nicht erst später als Entschädigung für bereits entstandene Schäden.

Der Beginn der Ernte 2025, etwas früher als in den vorherigen Jahren, gibt einem Sektor, der seit Jahren enttäuscht hat, Anlass zu Optimismus. Die Kombination aus rechtzeitigen Regenfällen, geringerem Schädlingsbefall und institutioneller Unterstützung eröffnet den Landwirten ein Fenster der Hoffnung. Es handelt sich zwar nicht um eine üppige Ernte, aber es ist eine Olive, die verspricht, das Ansehen der Aloreña auf den Märkten zu erhalten und sogar zu steigern.