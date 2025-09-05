66-Jähriger läuft heute zehnmal von Alhaurín el Grande zum Pico de Mijas und wieder zurück

Julio J. Portabales Alhaurín el Grande Freitag, 5. September 2025 Teilen

Die Berge von Alhaurín el Grande tragen noch immer Narben. Drei Jahre nach dem verheerenden Brand, der im Jahr 2022 mehr als 600 Hektar verwüstet hat, erinnert der Wald mit seinen Lichtungen und geschwärzten Hängen an das Ausmaß der Tragödie. Für viele Einheimische haben die Flammen nicht nur eine Landschaft zerstört, sondern auch eine emotionale Wunde hinterlassen, die nur langsam heilen wird. Einer von ihnen ist Salvador Pérez, «Senderito», ein 66-jähriger Alhaurino, der das Feuer aus nächster Nähe miterlebte, als er mit den Löschmannschaften zusammenarbeitete und die «Brigadistas» begleitete, als die Flammen die Sierra verschlangen. Seit diesem Tag, so sagt er, hat er sich versprochen, etwas Großes für den Berg zu tun: «Vor drei Jahren ist mein Berg abgebrannt, und an diesem Tag habe ich mir versprochen, dass ich etwas Großes für ihn tun werde», sagt er voller Überzeugung. Am heutigen Freitag wird er dieses Versprechen mit einer ebenso extremen wie symbolischen Herausforderung einlösen: einem solidarischen «Everesting».

Die Herausforderung ist einfach zu erklären, aber schwer in der Ausführung. Das Ziel ist es, in einem einzigen Durchgang die gleiche Höhe wie die des Mount Everest (8.848 Meter) zu bezwingen, indem man denselben Berg so lange hinauf- und hinunterläuft, bis man dieses Ziel erreicht hat. In diesem Fall handelt es sich um den Pico Mijas, der wegen des Wetterradars auf seinem Gipfel im Volksmund als „La Bola» (der Ball) bekannt ist. Um dies zu erreichen, muss „Senderito» zehnmal auf- und absteigen und dabei etwa 33 Stunden lang ohne Pause laufen. Es gibt keine Schlafpausen, nur kurze Pausen zum Essen und Trinken. Jede Runde bedeutet eine enorme körperliche und geistige Anstrengung. In Andalusien hat nur ein einziger Sportler, der viel jünger ist als Salvador, dies im Laufsport geschafft, was diese Herausforderung zu einer praktisch beispiellosen Leistung macht.

Aber für den aus Málaga stammenden Salvador ist die Herausforderung mehr als nur Sport. Es ist eine Hommage an die Bergkette, in der er aufgewachsen ist, trainiert und Wettkämpfe bestritten hat, sowie an alle Menschen, die gegen das Feuer gekämpft haben: die Feuerwehrleute von Infoca, Freiwillige und Anwohner. Es ist auch ein Appell an das kollektive Gedächtnis, die Ereignisse von 2022 nicht zu vergessen und die gesamte Gemeinschaft in die Wiederherstellung des Waldes einzubeziehen. Wie der Sportstadtrat Sergio Rodríguez betonte, „haben die Selbstlosigkeit und Solidarität von Salvador einen zusätzlichen Wert, da es sich um eine extrem harte Herausforderung handelt, die Vorbereitung und Ausdauer erfordert«. Seine Worte fassen den Geist dieser Aktion gut zusammen, die persönliche Überwindung mit sozialem und ökologischem Engagement verbindet.

Die gesamte Gemeinde hat sich dieser Initiative angeschlossen. Die Stadtverwaltung von Alhaurín el Grande hat über die Bereiche Umwelt und Bürgerbeteiligung den ganzen Sommer über an der Vorbereitung der Wiederaufforstungsarbeiten gearbeitet, die nun nach einer dreijährigen technischen Wartezeit beginnen. „Wir haben den ganzen Sommer über daran gearbeitet, diese Arbeiten vorzubereiten und die Verbesserung und Erhaltung unserer grünen Lunge zu unterstützen«, betonte Stadträtin Teresa García.

Die Organisation der Aktion wird von lokalen Gruppen unterstützt, die für Hilfe, Logistik und Unterstützung sorgen werden. Der Club Fuente del Acebuche wird für die Verpflegung während der mehr als dreißig Stunden dauernden Herausforderung verantwortlich sein und Radfahrer werden Salvador bei jedem Aufstieg begleiten, um die Sicherheit zu erhöhen. Der Sportverein von Alhaurín, die Jagdgesellschaft und andere örtliche Gruppen werden ebenfalls alles Notwendige tun, um zu zeigen, dass es sich um eine kollektive Anstrengung handelt, die über das Individuum hinausgeht.

Die sportliche Herausforderung von Salvador findet am Samstag, 6. September, um 19.30 Uhr auf dem Festplatz von Alhaurín el Grande ihren feierlichen Abschluss, mit Live-Musik, einer geselligen Atmosphäre und der Freude, eine Sache zu unterstützen, die Grenzen überschreitet. An diesem Tag können Einheimische und Besucher gemeinsam im Rahmen einer großen Solidaritätsparty mit einem musikalischen Line-up lokaler Talente feiern: Los del Lugar, die Comparsa de Alhaurín, Francis León «El Jilguero por Derecho» und die Café Lemour Deejays.

Die Karten kosten 10 Euro und sind im Café Lemour und auf der Giglon-Plattform erhältlich. «Das Amt für Bürgerbeteiligung lädt alle ein, an dieser Solidaritätsveranstaltung teilzunehmen und sich in der Freiwilligenbank zu registrieren, um ihr Sandkorn beizusteuern», erinnerte die Stadträtin Ana Belén Rodríguez.

Die Geschichte von «Senderito» ist auch die Geschichte eines zweiten Lebens. Nachdem er jahrzehntelang als Stierkämpfer und Banderillero in der Welt des Stierkampfes tätig gewesen war, ging er im Alter von 55 Jahren in den Ruhestand und entdeckte in den Bergen eine neue Leidenschaft. Schon bald wurde er ein regelmäßiger Wanderer in den Bergen, der wegen seiner Wendigkeit bei den Abstiegen den Spitznamen 'Senderito' erhielt. Dieses Hobby führte sogar dazu, dass er zum spanischen Berglauf-Meister in der Kategorie der Veteranen ernannt wurde. Was ihn aber über die Titel hinaus auszeichnet, ist seine enge Verbindung zur Sierra de Mijas, der er unzählige Trainingsstunden gewidmet hat und die ihm heute wieder den nötigen Antrieb gibt, das Unmögliche zu wagen.

Seine Herausforderung ist jedoch nicht nur eine sportliche. Es ist ein Akt der Dankbarkeit gegenüber dem Berg und denjenigen, die das Feuer bekämpft haben. Mit dieser Überzeugung lädt er ganz Andalusien ein, sich der Sache anzuschließen, sei es durch die Teilnahme am Festival oder einfach durch die Verbreitung der Botschaft. «Der Berg braucht nicht nur Beine, sondern auch eine Erinnerung, ein Bewusstsein und eine Zukunft», betont der erfahrene Sportler.

Am 5. und 6. September werden die Augen aller Einwohner von Alhaurín el Grande auf den Berg gerichtet sein. Jede Besteigung und jeder Abstieg des «Senderito» werden viel mehr sein als nur Höhenmeter: Es werden Schritte der Erinnerung, der Hoffnung und des Engagements sein. Mit dieser Herausforderung, bei der das Physische mit dem Symbolischen verschmilzt, will Salvador Pérez beweisen, dass es nie zu spät ist, das Unmögliche zu wagen, wenn die Sache es verdient. Und das ist in diesem Fall der Fall: das Leben und die Zukunft der Bergkette in Alhaurín el Grande.