Hallenbad von Ronda nach umfassender Renovierung wieder geöffnet

Der Beginn des neuen Schuljahres bedeutet für Tausende von Familien die Rückkehr zur Routine. Der September ist nicht nur gleichbedeutend mit dem Schulbeginn für die Kleinsten, sondern markiert auch den Startschuss für Aktivitäten für alle Bürger. In Ronda geht diese neue Etappe mit der Wiedereröffnung der städtischen Sportschulen und einem renovierten Sportkomplex einher. El Fuerte startet mit allgemeinen Verbesserungen seiner Einrichtungen in die neue Saison, insbesondere im Hallenbad, das einer umfassenden Sanierung unterzogen wurde, um das Dach zu reparieren, die Böden zu erneuern und die Klimaanlage zu optimieren.

In den letzten Monaten wurde praktisch die gesamte Anlage einer Modernisierung unterzogen. Die Investition der Gemeinde in Höhe von fast 60.000 Euro wird den ordnungsgemäßen Betrieb der Einrichtungen gewährleisten, die täglich von rund 1.500 Personen genutzt werden, und zwar von Montag bis Sonntag von sieben Uhr morgens bis zehn Uhr abends.

60.000 Euro

Die dringendste Maßnahme war die Reparatur des Daches des Hallenbades, das durch die Stürme des letzten Winters stark beschädigt worden war. Dies war eine der dringendsten Maßnahmen, da die obere Struktur sichtbar beschädigt war. Ähnliche Arbeiten wurden auch in anderen städtischen Einrichtungen wie der Krankenpflegeschule und dem Theater Vicente Espinel durchgeführt, wobei die Arbeiten im letzteren Fall noch nicht abgeschlossen sind.

Die in diesem Sommer durchgeführte Wartungskampagne konzentrierte sich auf das Hallenbad. Der Hauptkorridor wurde mit Speziallacken renoviert, um die Ästhetik und Hygiene zu verbessern, und die Klimaanlage wurde mit Korrosionsschutzfarbe behandelt und mit Gittern versehen. Außerdem wurden die Böden mit einem rutschfesten Anstrich versehen, um die Sicherheit der Benutzer zu erhöhen.

Ein weiterer Maßnahmenblock bestand in der Erneuerung wichtiger Ausstattungselemente für den Sportbetrieb, wie der Rückenschwimmflaggen, der Überlaufgitter und der Einstiegsleitern. Zudem wurden die Sprungbretter mit einer rutschfesten Beschichtung versehen und alle Trinkwasserstellen (Toiletten, Duschen und Sprinkleranlagen) gereinigt und desinfiziert.

Weitere Maßnahmen

Im Energiebereich wurden die Solaranlage und der Heizkessel für die Warmwasserbereitung repariert und angepasst, sodass ihr ordnungsgemäßer Betrieb und größere Einsparungen gewährleistet sind. Darüber hinaus wurde das Wasserdesinfektionssystem durch ultraviolette Strahlen optimiert, was zusätzliche Sicherheit und Nachhaltigkeit bietet.

Der Verbesserungsplan beschränkt sich nicht nur auf das Schwimmbad. In demselben Komplex wurden auch die Paddle-Tennis-Anlage und der Fußballplatz gestrichen und renoviert, sodass die Generalüberholung dieser Anlagen abgeschlossen ist.

Die Stadtverwaltung unterstreicht, dass diese Investitionen Teil einer globalen Strategie zur Instandhaltung und Modernisierung der Sportinfrastrukturen sind. Die Bürgermeisterin, Mari Paz Fernández, ermutigte die Einwohner, Sport zu treiben und die sanierte Einrichtung zu genießen. Sie kündigte an, dass die zweite Phase der Arbeiten bereits begonnen hat. Diesmal werden sich die Arbeiten auf die Leichtathletikbahnen der Ciudad Deportiva de Ronda konzentrieren, um sicherzustellen, dass die Stadt weiterhin über moderne und sichere Anlagen verfügt, die der wachsenden Nachfrage ihrer Bürger gerecht werden.