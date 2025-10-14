In einen Sack eingewickelte Leiche im Casasola-Stausee in Almogía gefunden

María José Díaz Alcalá Almogía Dienstag, 14. Oktober 2025 Teilen

Die Guardia Civil untersucht den Fund einer in einen Sack eingewickelten Leiche, die am heutigen Dienstag am Ufer des Casasola-Stausees in Almogía entdeckt wurde. Wie die Guardia Civil dieser Zeitung mitteilte, deutet die Haupthypothese aufgrund der Art und Weise, wie die Leiche angeordnet war, auf einen gewaltsamen Tod hin.

Der Alarm wurde von einem Bürger ausgelöst, der gegen 11.30 Uhr an dem Stausee vorbeikam und eine Leiche sah, die mit einer Art Stoffsack bedeckt und mit Seilen gesichert war. Die Beamten vor Ort alarmierten ihre Kollegen in Almogía und Mitglieder der Guardia Civil.

Der Rechtsausschuss - bestehend aus dem diensthabenden Richter, dem Juristen der Justizverwaltung und dem Gerichtsmediziner - traf ebenfalls am Tatort ein und räumte die Leiche weg, ohne die Umhüllung aufgrund des Verwesungszustands, in dem sie gefunden wurde, zu entfernen.

Die Leiche wurde in demselben Zustand, in dem sie gefunden wurde, in das Institut für Rechtsmedizin in Málaga (IML) gebracht, wo Gerichtsmediziner eine Autopsie durchführen und versuchen werden, sie zu identifizieren.

Die Guardia Civil führt derzeit eine Untersuchung durch, um zu klären, was passiert ist. Obwohl alles auf einen gewaltsamen Tod hindeutet, gibt es verschiedene Theorien darüber, wie die Leiche in den Stausee gelangt ist. Den befragten Quellen zufolge versuchen die Beamten herauszufinden, ob die Leiche ins Wasser geworfen wurde und die vergangenen Tage sie ans Ufer gebracht haben oder ob sie direkt von der Brücke in den Bereich geworfen wurde, in dem sie gefunden wurde.