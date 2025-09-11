Familie aus in Alhaurín de la Torre sucht mit einer Autobahn-Werbetafel nach ihrem vermissten Hund

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Donnerstag, 11. September 2025 Teilen

Zwei Kontakttelefonnummern und eine klare Botschaft: «Gesucht. Hilf mir, nach Hause zu kommen. Mein Name ist Betty». So steht es auf einer 24 Quadratmeter großen Autobahn-Werbetafel, die ein verzweifeltes Ehepaar aus Alhaurín de la Torre, Francisco Javier und Esther, aufgestellt hat. In ihrem Haus lebt neben ihren drei Töchtern auch ein Chihuahua, der Protagonist des Hilferufs, der auf dem Plakat zu lesen ist. Und, wie die beiden klarstellen, «sie gehört zur Familie und wir haben seit zwei Wochen nichts mehr von ihr gehört».

An dem Tag, an dem sie sie aus den Augen verloren, wurde die Hündin in der Obhut eines Verwandten zurückgelassen, da sie nicht in der Lage war, die Familien auf einem Ausflug an die Küste Granadas zu begleiten, ein Ausflug der so schnell wie er begonnen hatte, auch schon wieder beendet war, da die Familien sofort wieder zurückkam, als sie vom Verschwinden der Hündin verständigt wurde. «Sie ist es nicht gewohnt, ohne uns zu sein, und als sie sah, dass die Tür offen war, rannte sie weg», sagt Esther.

Ein aktuelles Foto der Hündin Betty. SUR

Der letzte Ort, an dem sie gesehen wurde, ist die Avenida de la Fuente Grande in der Gegend von Platero. «Seitdem haben wir überall Plakate aufgehängt, aber das hat nichts genützt, also haben wir beschlossen, eine große Anzeige zu schalten», erklärt die Frau.

Die Werbetafel befindet sich an einem strategischen Punkt, neben dem Supermarkt am Encuentro-Kreisel, einem der verkehrsreichsten Punkte in Alhaurín de la Torre, einer Kreuzung der Hauptstraßen.

Die Idee wäre nicht möglich gewesen, wie Francisco Javier betont, ohne die Zusammenarbeit mit einem lokalen Unternehmen, Fijaciones y Montajes Andalucía, das sein Grundstück für die Suche nach Betty zur Verfügung gestellt hat. Trotz dieser Geste hat allein die Reproduktion der Fotos des Tieres und des Textes auf Vinyl rund 500 Euro gekostet.

«Ich werde so weit gehen, wie es nötig ist», betont der Besitzer des Hundes. Er ist dankbar für alle Unterstützungsbekundungen, die er erhalten hat, wie die eines anderen Unternehmens in Alhaurín de la Torre, Vadepizza, das beschlossen hat, dass seine Lieferfahrer ein Foto des Hundes mit sich führen, falls ein Kunde eine Ahnung hat, wo er sich aufhält.

Die Aktion hat einige Früchte getragen, da, wie Esther sagt, sie Anrufe mit einigen Informationen erhalten haben, die von Interesse sein könnten, und Nachrichten über soziale Netzwerke, außerdem haben viele Leute beschlossen, zu wiederholen, was passiert ist, obwohl die Suche noch läuft. «Wir vermuten, dass jemand sie entführt haben könnte», bedauern sie, obwohl sie klarstellen, dass der Diebstahl, der bereits bei der örtlichen Polizei und der Guardia Civil angezeigt wurde, ans Licht kommen wird; der Hund ist durch seinen Chip perfekt identifiziert, fügt Francisco Javier hinzu.

«Er ist zwei Jahre alt und kam im Alter von wenigen Monaten ins Haus, als Geburtstagsgeschenk für das jüngste Mädchen im Haus. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um ihn zurückzubekommen», sagt Francisco Javier. «Wir weinen uns die Augen aus», resümiert Esther.