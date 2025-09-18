Sur Deutsche

Waldbrand

Feuer auf dem Bogenschießplatz von Casabermeja erklärt

Das Feuer brach um 10 Uhr morgens aus

Almudena Nogués

Casabermeja

Donnerstag, 18. September 2025

Neues Feuer in der Provinz. Wie Infoca berichtet, ist am heutigen Donnerstag um 10 Uhr in Casabermeja in der Nähe des Olympischen Bogenschießplatzes ein Feuer ausgebrochen. Ein leichter Hubschrauber, eine Gruppe von Waldbrandbekämpfern, ein Einsatztechniker, ein Umweltbeauftragter und ein Löschfahrzeug sind derzeit vor Ort im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

