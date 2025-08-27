Frigiliana lädt zu seinem einzigartigen Festival der drei Kulturen ein

MARLENE WÖRNER FRIGILIANA. Mittwoch, 27. August 2025 Teilen

Frigiliana rundet den August mit seinem 3 Culturas Festival ab, das dieses Jahr vom 28. bis 31. August stattfindet und fast 50 Aktivitäten und Aufführungen zu bieten hat. Es gibt zahlreiche Live-Konzerte, unter anderem von Kiko Veneno, Miguel Campello und Colectivo Panamera, sowie eine Tapas-Tour, Paraden, einen Basar mit 150 Ständen, Workshops, Theateraufführungen, Live-Kunsthandwerk sowie Vorträge und Geschichten bei Kerzenschein.

Der Vizepräsident und Kulturbeauftragte der Provinzregierung von Málaga, Manuel López Mestanza, und Frigilianas Bürgermeister Alejandro Herrero, präsentierten gemeinsam mit der Stadträtin für Kultur, Carmen Cerezo, und der künstlerischen Koordinatorin, Ana Ariza, die 18. Edition der Veranstaltung, die zu einem einzigartigen touristischen Fest der Provinz erklärt wurde. López Mestanza betonte die Unterstützung der Provinzinstitution für dieses Festival, das sich zu einer außergewöhnlichen Touristenattraktion für die Gemeinde entwickelt hat und dessen großer Erfolg darin liegt, an das Erbe und die Traditionen der christlichen, muslimischen und jüdischen Kulturen zu erinnern. «An diesen vier Tagen werden Freizeit-, Kultur- und gastronomische Aktivitäten kombiniert, und die Attraktivität von Frigiliana, das bereits als eines der 'schönsten Dörfer Spaniens' gilt, weiter gesteigert», sagte López Mestanza.

Programm

Das Festival beginnt am 28. und endet am 31. August jeweils mit einer Show aus Musik und Feuerwerk auf der Plaza de las 3 Culturas. An den vier Tagen zieht sich ein großer Markt durch die Gassen, bei einer Tapas-Tour kann man die Kreationen von elf teilnehmenden Lokalen probieren und in der Calle Zacatín findet ein Live-Kunsthandwerksbasar statt. Ferner wird im Callejón del Inquisidor Live-Musik geboten, es gibt Konzerte in der Kirche San Antonio de Padua sowie zahlreiche Aktivitäten zur Unterhaltung mit Theater- und Zirkusgruppen, Puppenspiel und Bauchtanz. Die Paraden starten in der Calle Real, der Calle San Sebastián und im Viertel Barribarto. Darüber hinaus kann man bei Kerzenschein Geschichtenerzählern lauschen und Rundgänge unternehmen.

Bei Workshops können die Besucher unter anderem das Flechten mit Espartogras, die Herstellung von Parfüm und die Zubereitung arabischer Süßigkeiten erlernen. Geschichtsinteressierte können den Vorträgen von Nieves Concostrina und Emilio Martín Córdoba beiwohnen.

Jeder Festivaltag endet mit Konzerten auf der Plaza de las 3 Culturas: Al-Maran und Neftis Paloma (28. August), Miguel Campello und Aborígena (29. August), Klezmerama, Colectivo Panamera und Feelip DJ (30. August) sowie Kiko Veneno (31. August).

Um die Anfahrt zu erleichtern, verkehrt jeweils ab 19 Uhr bis drei Uhr morgens ein Shuttlebus von den ausgewiesenen Parkplätzen bis zum Kreisverkehr am Ortseingang von Frigiliana. Mehr Information: www.frigiliana3culturas.com.